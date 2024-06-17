ФК «Новосибирск» не прошел в Первую лигу

Футбольный клуб «Новосибирск» не смог выйти в Первую лигу.
Во втором переходном матче команда проиграла волгоградскому «Ротору» со счётом 3:1. Игра проходила на поле волгоградцев.
В составе «Ротора» хет-трик оформил Илья Сафронов, а у «Новосибирска» отличился Константин Ерохин.
Первая встреча между командами, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счётом 1:1.
— Комментировать игру я не буду. У меня нет ни желания, ни сил, — рассказал главный тренер новосибирской команды Алексей Медведев на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что доволен игрой своих подопечных.
Ранее редакция сообщала о том, что футбольный клуб «Новосибирск» переименуют в «Сибирь».
Источник фото: ФК «Новосибирск» в Вконтакте.
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