ФК «Новосибирск» не прошел в Первую лигу

Футбольный клуб «Новосибирск» не смог выйти в Первую лигу.

Во втором переходном матче команда проиграла волгоградскому «Ротору» со счётом 3:1. Игра проходила на поле волгоградцев.

В составе «Ротора» хет-трик оформил Илья Сафронов, а у «Новосибирска» отличился Константин Ерохин.

Первая встреча между командами, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счётом 1:1.

— Комментировать игру я не буду. У меня нет ни желания, ни сил, — рассказал главный тренер новосибирской команды Алексей Медведев на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что доволен игрой своих подопечных.

Ранее редакция сообщала о том, что футбольный клуб «Новосибирск» переименуют в «Сибирь».