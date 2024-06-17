Суд оставил без изменения меру пресечения директору «Центра водных видов спорта»

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката о продлении срока содержания под стражей директора МАУДО Спортивной школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» Дмитрия Оленикова. Он обвиняется в растрате и получении взятки.
Адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест.
Суд отклонил жалобу.
Напомним, следствие установило, что с 25 сентября 2020 года по 29 ноября 2022 года по указанию Дмитрия Оленикова переводились деньги на счет коммерческой организации за аренду и коммунальные услуги бассейна в Центральном районе для занятий детским плаванием. Бассейн школой не использовался. Ущерб бюджету составил 6 395 019,31 рублей.
По версии следствия, Олеников получил от индивидуального предпринимателя взятки на общую сумму 1 400 000 рублей.
3 апреля 2024 года Олеников был задержан, а 4 июня Дзержинский районный суд Новосибирска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня 2024 года. Срок был продлен до 2 августа 2024 года.
Ранее редакция сообщала о том, что арестовано имущество директора школы олимпийского резерва в Новосибирске.
Источник фото: пресс-службы Новосибирского областного суда.
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