Футбольный клуб «Новосибирск» переименуют в «Сибирь»

Новосибирский футбольный клуб переименуют обратно в «Сибирь». Сейчас он называется «Новосибирск».

— Подписано распоряжение правительства Новосибирской области о переименовании, — говорится в сообщении пресс-службы.

В документах Российского футбольного союза переименование произойдет ориентировочно в двадцатых числах июня. На данный момент готовятся изменения в учредительных документах.

Напомним, что летом прошлого года руководство клуба объявило о выборе названия клуба. Болельщикам были предложены три варианта. С большим отрывом болельщики проголосовали за возвращение названия «Сибирь».

Ранее редакция сообщала о том, что назвали подходящее место для нового футбольного стадиона в Новосибирске.