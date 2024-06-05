Футбольный клуб «Новосибирск» переименуют в «Сибирь»

Новосибирский футбольный клуб переименуют обратно в «Сибирь». Сейчас он называется «Новосибирск».
— Подписано распоряжение правительства Новосибирской области о переименовании, — говорится в сообщении пресс-службы.
В документах Российского футбольного союза переименование произойдет ориентировочно в двадцатых числах июня. На данный момент готовятся изменения в учредительных документах.
Напомним, что летом прошлого года руководство клуба объявило о выборе названия клуба. Болельщикам были предложены три варианта. С большим отрывом болельщики проголосовали за возвращение названия «Сибирь».
Ранее редакция сообщала о том, что назвали подходящее место для нового футбольного стадиона в Новосибирске.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru