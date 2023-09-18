В Госдуме предложили полностью запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил на федеральном уровне возобновить рассмотрение вопроса о полном запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним, сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, при защите здоровья детей не может быть второстепенных вопросов.

Хамзаев подчеркнул, что запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков для несовершеннолетних сейчас действует более чем в 30 регионах страны, однако, по его мнению, лицам, не достигшим 18 лет, продажа таких напитков должна быть полностью запрещена.

Ранее редакция сообщала, что вейпы и электронные сигареты продают с нарушениями в Новосибирске.