«Стал ближе к своей мечте»: на МКС улетел еще один сибирский космонавт

Космонавт Александр Гребенкин из Кузбасса стал участником программы перекрестных полетов. Он отправился на МКС вместе с астронавтами NASA. Взлет свершился на корабле Crew Dragon.
Корабль стартовал с Космического центра имени Кеннеди.
— 5 марта в 11:00 по московскому времени запланирована стыковка с Международной космической станцией, — говорится в сообщении правительства Кемеровской области.
Гребенкин на Международном фестивале Юрия Гагарина рассказывал, что родился в Мысках Кемеровской области. Уже с 6 лет его мечтой стала профессия космонавта.
— Спустя 30 с лишним лет я в отряде, космонавт-испытатель, стал ближе к своей мечте. Получилось у меня — значит, получится и у вас, — говорил космонавт.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил Гребенкина с первым полетом.
— Для кузбасских школьников это реальный пример того, что нужно идти вперед, учиться, заниматься спортом, и всё обязательно получится, — отметил глава региона.
Ранее редакция сообщала о том, что Юрий Чеботарев из Новосибирска примет участие в полете на Луну.
Фото: Роскосмос.
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