«Стал ближе к своей мечте»: на МКС улетел еще один сибирский космонавт

Космонавт Александр Гребенкин из Кузбасса стал участником программы перекрестных полетов. Он отправился на МКС вместе с астронавтами NASA. Взлет свершился на корабле Crew Dragon.

Корабль стартовал с Космического центра имени Кеннеди.

— 5 марта в 11:00 по московскому времени запланирована стыковка с Международной космической станцией, — говорится в сообщении правительства Кемеровской области.

Гребенкин на Международном фестивале Юрия Гагарина рассказывал, что родился в Мысках Кемеровской области. Уже с 6 лет его мечтой стала профессия космонавта.

— Спустя 30 с лишним лет я в отряде, космонавт-испытатель, стал ближе к своей мечте. Получилось у меня — значит, получится и у вас, — говорил космонавт.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил Гребенкина с первым полетом.

— Для кузбасских школьников это реальный пример того, что нужно идти вперед, учиться, заниматься спортом, и всё обязательно получится, — отметил глава региона.

Ранее редакция сообщала о том, что Юрий Чеботарев из Новосибирска примет участие в полете на Луну.