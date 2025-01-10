Неизвестные похитили гирлянду с одного из подъездов в Новосибирске

Новогодние праздники остались позади, но, к сожалению, связанные с ними кражи не прекращаются. В Новосибирске неизвестные украли гирлянду с подъезда одного из домов.
Преступление было совершено почти в три часа ночи в МЖК, где украшение было украдено из-под камер наблюдения.
— Пока одни создают настроение, тратят свои деньги и время, чтобы порадовать своих соседей, некоторые граждане нашего района ведут себя именно так, — рассказал автор поста в группе «МЖК Восточный, Плющихинский».
Местные жители говорят, что герои ролика живут в том же доме. Жители планировали обратиться в полицию, но похитители вернули гирлянду на место.
Напомним, что в конце прошлого года новосибирец среди белого дня украл Дед Мороза из ТЦ «Панорама». Этот символов праздника стоял там перед Новым годом много лет.
Ранее редакция сообщала о том, что горожане возвращают купленные на Новый год гирлянды в пунктах выдачи заказов.
Источнки фото и видео: МЖК Восточный, Плющихинский
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