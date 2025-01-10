Неизвестные похитили гирлянду с одного из подъездов в Новосибирске

Новогодние праздники остались позади, но, к сожалению, связанные с ними кражи не прекращаются. В Новосибирске неизвестные украли гирлянду с подъезда одного из домов.

Преступление было совершено почти в три часа ночи в МЖК, где украшение было украдено из-под камер наблюдения.

— Пока одни создают настроение, тратят свои деньги и время, чтобы порадовать своих соседей, некоторые граждане нашего района ведут себя именно так, — рассказал автор поста в группе «МЖК Восточный, Плющихинский».

Местные жители говорят, что герои ролика живут в том же доме. Жители планировали обратиться в полицию, но похитители вернули гирлянду на место.

Напомним, что в конце прошлого года новосибирец среди белого дня украл Дед Мороза из ТЦ «Панорама». Этот символов праздника стоял там перед Новым годом много лет.

Ранее редакция сообщала о том, что горожане возвращают купленные на Новый год гирлянды в пунктах выдачи заказов.