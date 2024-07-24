Ночной футбол под отборный мат и аплодисменты возмутили жителей Новосибирска

Жители многоэтажек на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске пожаловались на ночной футбол, проходящий под окнами их квартир. По словам горожан, вечерами команды игроков собираются под открытым небом и проводят матчи. Футбольная коробка находится внутри жилого массива, вокруг — несколько высоток.

— Время 23:26, у нас во дворе по адресу улица Дуси Ковальчук,14 проходят соревнования по футболу. Играют взрослые мужчины, несколько команд. Крики, маты, аплодисменты. Этим спортсменам абсолютно наплевать, что большой дом не спит из-за них. Интересно узнать: кто эти люди и почему они нарушают наш покой и сон, —возмутилась одна из местных жительниц в разговоре с журналистом «МК в Новосибирске».

Еще несколько сибиряков, проживающих рядом с местом, где проходят футбольные баталии, подтвердили слова собеседницы.

Они отметили, что живут в соседнем доме, но каждую пятницу и субботу вынуждены слушать крики игроков и их болельщиков. Выходить на разборки они опасаются.

Жалобы новосибирцев дошли до молодежного центра «Содружество», к которому относится футбольная площадка. Поздние матчи руководство центра объяснило тем, что в секциях по футболу задерживались занятия, а потом проходили товарищеские матчи.

— В них участвовали молодые люди от 16 до 35 лет. И лишь одно занятие задержалось до половины двенадцатого , но ситуацию уже урегулировали, — заявила замдиректора учреждения Анастасия Францева.

Собеседница пообещала, что поздние футбольные матчи больше не повторятся. Время работы коробки — до 21.30 и к 22 часам игроки покинут дворовую территорию.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кировском районе Новосибирска между компанией молодых людей и местным жителем произошел конфликт со стрельбой. Причиной инцидента стала громкая музыка под окнами жилых домов.