Сотрудницы компании подделывали тесты по русскому для мигрантов в Новосибирске

В Новосибирске задержали сотрудниц компании-оператора в сфере образовательных услуг для иностранцев. Администратора и экзаменатора подозревают в организации незаконной миграции.

По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД региона, свою незаконную деятельность женщины развернули в 2022 году.

— Злоумышленницы фальсифицировали результаты тестирования на знание русского языка, истории и основ государственного строя России. В результате мигранты, не обладающие необходимыми знаниями, получали сертификаты об успешном прохождении экзамена. На основании этих документов им выдавали разрешение на работу, патент, вид на жительство. Впоследствии они могли приобрести гражданство нашей страны, — сообщили официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным УЭБиП, незаконными услугами воспользовались более 20 иностранцев.

В результате проведенных обысков в квартирах задержанных и в рабочем офисе были изъяты документы и другие доказательства преступления.

В отношении сибирячек возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Одна из фигуранток находится под домашним арестом, другая ожидает своей участи в СИЗО.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске оперативники ФСБ пресекли канал нелегальной миграции выходцев из Средней Азии. Легализацией занимались трое выходцев из стран ближнего зарубежья, получившие российское гражданство.