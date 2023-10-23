Кредитные каникулы на постоянной основе: что это даст?

С 1 января 2024 года в России на постоянной основе начинают действовать кредитные каникулы. Как это скажется на кредитном рынке, заемщиках и их долговой нагрузке ― в обзоре Infopro54.

Можно, но осторожно

В пресс-службе Сибирского ГУ Банка России редакции Infopro54 пояснили, что все условия получения кредитных каникул, а также критерии, которым должен соответствовать заемщик, четко оговорены федеральным законом — если клиент им соответствует, финансовая компания (банк) будет обязана предоставить ему отсрочку по платежам.

Кредитными каникулами можно будет воспользоваться по одному кредиту однократно в случае сложной жизненной ситуации.

в случае сложной жизненной ситуации. Кредитные каникулы предоставляются при снижении дохода более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущий год.

по сравнению со средним уровнем за предыдущий год. Кредитные каникулы предоставляются в случае чрезвычайной ситуации .

. Сведения о каникулах останутся в кредитной истории заемщика, но не испортят ее.

По мнению управляющего директора Дивизиона «Сибирь» ПАО КБ «УБРиР» Андрея Третьякова, для людей, столкнувшихся с серьезными финансовыми трудностями из-за потери стабильного источника дохода, кредитные каникулы представляют значимую помощь.

— Эта мера позволяет сохранить кредитную историю и платежеспособность, а также избежать процедуры банкротства, которая может привести к нежелательным последствиям в будущем. Банкротство также сопряжено с ограничениями, которые могут отразиться на качестве жизни заемщика. Использование кредитных каникул является более предпочтительным вариантом, позволяющим восстановить финансовую устойчивость и избежать негативных последствий, — комментирует банкир.

Начальник управления кредитования физических лиц банка «Левобережный» Олег Бельский не ожидает особого ажиотажа, после введения постоянных кредитных каникул. По его словам, это понятие уже знакомо заемщикам и банкам, так как ранее каникулы вводились в связи с пандемией, санкциями и носили ограниченный по времени характер. Кроме того, они распространялись только на кредиты, выданные в определенный период.

— В 2024 году заемщик сможет оформить каникулы по любому кредиту сроком до 6 месяцев при выполнении определенных требований, в том числе по снижению дохода или подтверждению нахождения заемщика в трудной жизненной ситуации, связанной также с чрезвычайными ситуациями, — напоминает он.

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер» полагает, что это нововведение в первую очередь рассчитано на компании, в которых клиентский сервис еще не является высоко развитым.

— Как правило, у крупных компаний и без требований законодательства кредитные каникулы предоставляются добровольно при подтверждении ухудшения материального положения должника. У нас кредитные каникулы может получить любой клиент при предъявлении соответствующих документов, и на период их действия компания не начисляет проценты ― как при каникулах, рекомендованных к применению государством.

Александр Шишкин, заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Сибирского филиала ПСБ (ПАО), считает, что несколько месяцев без ежемесячных платежей в такой ситуации дают заемщикам возможность решить свои финансовые проблемы — найти, например, новую работу в случае увольнения.

— Мы считаем такую меру действенной помощью людям, попавшим в сложную ситуацию. Важно, что кредитные каникулы позволят банковскому клиенту обойтись без санкций со стороны финансовой организации и не испортят кредитную историю, — отмечает он.

Константин Шарапов, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов ВебЗайм) считает, что применять кредитные каникулы лучше при наличии долгосрочных и крупных кредитов, а не микрозаймов. Средний чек у кредитов сейчас — 250 000-500 000 рублей, а ежемесячный платеж по ним составляет 10 000 -15 000 рублей. Оформив кредитные каникулы, человек может отсрочить платеж на какой-то период и снизить объем финансовой нагрузки, и здесь это действительно не лишено смысла, особенно, если есть еще более серьезные денежные обязательства, как, например, ипотека.

— Микрокредиты — это займы на короткий срок, до месяца, если мы говорим о PDL-займах, и на небольшие суммы — до 30 000 рублей, и в этом случае кредитные каникулы не несут большого экономического смысла для клиента. По сути, клиент переносит платеж с одного срока на другой, тем самым, просто оттягивает момент выплаты, — поясняет Шарапов. — Принимать решение о кредитных каникулах при наличии микрозаймов нужно осознанно — да, во время кредитных каникул не начисляются пени и не портится кредитная история, но проценты на сумму долга продолжают начисляться, этот процесс не останавливается. Важно понять и просчитать, какую сумму нужно будет вернуть в конце, и лучше сделать это вместе с кредитором до оформления кредитных каникул.

По словам Тимофея Полетаева, заместителя управляющего директора по направлению клиентского опыта МФК «Лайм-Займ», существует проблема несоответствия расходов и доходов заемщиков, вернее, существенного преобладания первых над вторыми.

— На наш взгляд, кредитные каникулы ее не решают, но позволяют отсрочить решение в надежде, что все наладится. Безусловно, это лучше, чем альтернатива в виде банкротства или судебного взыскания, но лишь в случае, если за время кредитных каникул должник действительно найдет новые источники доходов, — комментирует эксперт.

Главное — рассчитать силы

Максим Сёмов, руководитель направления управления методологии бизнес-процессов Азиатско-Тихоокеанского банка, председатель комитета по повышению уровня финансовой грамотности Ассоциации российских банков считает, что кредиторы сегодня, в принципе, лояльно и с пониманием относятся к проблемам заемщиков. По его словам, в 2022 году банки одобряли почти половину заявок на кредитные каникулы: 44,1% от рассмотренных заявок, среди них по кредитным каникулам — 36,6%, по ипотечным — 53,5%.

— Ситуация, когда клиент, в силу любых обстоятельств не использующий механизм страхования, например от потери источников дохода, обращается за помощью к кредитору для оформления кредитных каникул, является оптимальным решением возникших проблем.

При этом, как отмечают все эксперты, важно не искать непонятную помощь от лиц, заявляющих о возможности списать задолженность, снизить процент, организовать отсрочку. Единственное верное решение при наступлении проблем с выплатами — обращение в финансовую организацию.

— Предоставление кредитных каникул позволит приостановить платежи, что дает время на решение финансовых проблем. Такая мера позволила почти всем заемщикам продолжить обслуживание клиента на условиях договора по истечении кредитных каникул, — заявляет Сёмов.

Андрей Третьяков уверен, что кредитные каникулы в период пандемии коронавируса оказались полезной мерой поддержки для клиентов, столкнувшихся с финансовыми трудностями.

В Сибирском филиале ПСБ отмечают, что кредитные каникулы достаточно востребованы до сих пор: каждый месяц банк получает до 90 заявлений новосибирцев на предоставление кредитных каникул.

В МКК «Академическая» количество обращений по кредитным каникулам не превысило 3000 в год: в масштабах всех выдач компании количество таких кейсов выглядит незначительным. По словам Константина Шарапова, чаще всего за каникулами обращались клиенты, испытавшие серьезное снижение доходов, а также военнослужащие.

Граждане же во многих случаях обращаются за кредитными каникулами без явного понимания их сути и часто не могут подтвердить, что им нужна подобная помощь кредитора. Тем не менее в обоснованных случаях они являются эффективной мерой помощи на 100%, — комментирует Роман Макаров.

Тимофей Полетаев полагает, что эффективность кредитных каникул будет зависеть от того, смогут ли должники существенно поправить свое положение за предоставленное им время, появятся ли новые рабочие места с более высокой зарплатой, другие способы заработка и т.д.

Возвращаются в график, но не все

Как показал опыт работы по закону №106-ФЗ, около 80% заемщиков, взявших кредитные каникулы, возвращаются к выплате долга в графике платежей. По нашим оценкам, это хороший инструмент для преодоления временных трудностей — уверен регулятор рынка.

По оценкам Банка России, реструктуризации по собственным программам банков заметно превышают объемы каникул по закону — это говорит о том, что финансовый рынок пришел к пониманию, что важно вернуть заемщика в график платежей и не допустить дефолта.

По мнению Константина Шарапова, с эффективностью кредитных каникул все очень индивидуально и зависит от финансовой грамотности человека, его осознанного и ответственного подхода к решению вопросов с долгами.

— Да, кредитные каникулы ― действительно хороший инструмент в критической ситуации, когда нужно взять «передышку», чтобы собраться силами и найти возможности справиться с финансовыми трудностями. Но, повторюсь, пользоваться ими нужно лишь в крайнем случае и всегда помнить о том, что по окончании срока кредитных каникул придется вернуть большую сумму, чем она была на момент оформления «отсрочки», — предупреждает Шарапов.

Роман Макаров соглашается, что кредитор, как и клиент, заинтересован в благополучном выходе из режима кредитных каникул.

— Если клиент с материальными трудностями с нашей помощью успешно выплатит заем с задержкой, то он останется в пуле лояльных клиентов компании. Тогда как без мер поддержки заемщик уйдет в глубокую просрочку, испортит себе кредитную историю, а мы, как кредитор, будем вынуждены нести расходы на судебное взыскание, — поясняет он.

Тимофей Полетаев обращает внимание, что ситуация у клиентов МФО и банков все-таки немного отличается.

— Если клиент МФО смог исправить ситуацию и войти в график платежей, то не потому, что ему были предоставлены кредитные каникулы, а потому, что он нашел новые источники доходов, — рассуждает эксперт. — Для клиентов банков ситуация будет иной. Тем, кто берет кредиты на значительные суммы, отсрочка исполнения обязательств может серьезно помочь, но не решить проблему поиска новых способов заработка.

Терпимо, если не массово

Участники рынка считают, что постоянные кредитные каникулы не приведут к ухудшению ситуации на финансовом рынке для самих игроков.

Андрей Третьяков объясняет это тем, что требование Центробанка распространяется на все банки, а потому все они находятся в равных условиях.

— Говорить о негативном или позитивном влиянии нельзя, поскольку рынок финансовых услуг способен адаптироваться к разным ситуациям, негативные последствия могут возникнуть только в случае избыточного объема предоставленных кредитных каникул, что потенциально может привести к серьезным потерям доходов для банков и в крайних случаях даже к банкротству.

Тимофей Полетаев добавляет, что, как правило, все значимые игроки рынка разрабатывают и предлагают клиентам собственные программы пролонгации долгов. Постоянные кредитные каникулы просто станут дополнением к ним.

Негативные последствия возможны при серьезном ухудшении экономической ситуации и падении доходов населения без возможности восстановления их уровня.

Еще одна предпосылка для развития негативного сценария для участников рынка, по мнению эксперта, ― если кредитными каникулами начнут пользоваться как способом «протянуть еще немного» перед тем, как, допустим, подать на банкротство, а не как возможностью временно уменьшить расходы, чтобы найти новые источники заработка.

— В нашем случае прошлые кредитные каникулы не носили массового характера, и нам сложно предугадать, как будет в этот раз, поскольку вся наша деятельность сильно завязана на экономической ситуации в стране. Но одно могу сказать точно — это дополнительная нагрузка на рынок вдобавок к снижению процентных ставок и изменению макропруденциальных лимитов, влияние которых мы уже ощутили на себе, — комментирует Константин Шарапов. — Крупным игрокам будет проще, мелкие испытают трудности, но, безусловно, это отразится на доходности бизнеса, если за кредитными каникулами будет обращаться все большее число клиентов. Однако такого сценария мы пока не прогнозируем.

В ГУ ЦБ уверены, что коммерческие банки и микрофинансовые организации в результате оформления каникул не теряют ни финансово, ни репутационно — только приобретают дополнительную лояльность заемщика, который с высокой вероятностью спасается от дефолта и банкротства.