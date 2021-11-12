Фольксваген Банк РУС внедрил системы автоматизации, разработанные резидентом новосибирского Академпарка

В рамках программы глобальной трансформации концерна VOLKSWAGEN, направленной на сокращение ручного труда и цифровизацию бизнес-процессов, Фольксваген Банк РУС – одна из финансовых структур концерна — внедрил разработанные компанией FIS систему автоматизации операционного фронт-офиса, личный web-кабинет клиента и мобильное приложение. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-инкубатора Академпарка.

Как сообщили представители FIS, фронт-офис, разработанный на гибкой no-code платформе FIS Platform, обеспечивает сквозной процесс автокредитования и управление всеми партнерами и дилерами банка в единой системе. Система была развернута для автоматизации взаимодействия 126 дилерских центров в 78 городах России.

— Для оптимизации обращений клиентов в дилерские центры созданы мобильное приложение и web-кабинет. В мобильном приложении предусмотрены: гибкий калькулятор предварительного одобрения кредита, просмотр маршрутов до ближайших дилерских центров концерна VOLKSWAGEN, двухфакторная авторизация с одноразовыми кодами, отправка push-уведомлений и персональная лента событий. Гибкий калькулятор, маршруты до дилерских центров, информация по кредитному продукту и персональная лента событий также реализованы в web-кабинете, — отметили представители FIS.

В правлении банка подчеркнули, что внедряются и другие решения FIS – система поддержки принятия решений и контакт-центр. В дальнейшем продолжится развитие фронт-офиса и мобильного приложения, а также одно из наиболее перспективных направлений сейчас – online sales. Это инструмент для повышения лояльности клиентов с помощью удаленных каналов коммуникации и для увеличения продаж.

Специалисты FIS уточнили, что система поддержки принятия решений автоматически обрабатывает заявки клиентов по автокредитованию, проводит скоринг и реализует весь процесс принятия решения по займам. Она позволяет более эффективно управлять кредитным циклом и сокращать риски при выдаче кредитов. Благодаря внедрению, ускорится обработка заявок: сотрудники банка смогут рассматривать больше обращений за счет экономии времени, что увеличит объем выдачи кредитов. Цель автоматизации контакт-центра – снизить количество операционных ошибок при оформлении первичных документов для регистрации заявки в системе POS. В результате время обслуживания клиента ускорится и повысится эффективность продаж.

Фольксваген Банк РУС был создан в России в 2010 году. Фольксваген Банк – дочерняя компания Volkswagen Financial Services AG, которая входит в концерн Volkswagen.

Компания FIS – резидент Технопарка Новосибирского Академгородка, резидент «Сколково» – является одной из ключевых компаний, продвигающих собственные решения и продукты на рынке no-code платформ и BPM-систем.