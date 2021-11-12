Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

— В агрохолдинге «Толмачевский» в настоящее время полностью реализован проект по животноводческому комплексу. Они практически вышли на проектную мощность, заложенную в документации. Сейчас это предприятие — одно из лидеров по уровню молочной продуктивности в регионе, — сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Он напомнил, что следующий этап проекта — строительство завода по переработке молока.

— У компании были сложности с прокладкой канализационного коллектора. Я провел несколько совещаний на своем уровне. Вопрос урегулирован с городом Обь, жителями, «Горводоканалом», найдено техническое решение, подготовлена проектно-сметная документация, строительство стартует в 2021 году. У инвестора есть огромное желание запустить объект, — отметил Лещенко. — Пусть он будет не такой мощный, как у «Эконивы» — переработка всего 40 тонн сырья в сутки — но это интересный проект, который завершит производственный цикл на данном предприятии.

Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в агрохолдинге «Толмачевский», строительство молокоперерабатывающего завода началось в апреле 2021 года. Запуск планируется в январе 2023-го. Объем инвестиций в проект в компании не назвали, отметив, что сейчас смета уточняется.

— Объем переработки продукции составит 35 тонн в смену. В перспективе возможно увеличение переработки до 50 тонн. На предприятии мы будем производить молоко, сметану, творог, кисломолочную продукцию, масло, — уточнили в агрохолдинге. — Запуск завода позволит нам предлагать конечному потребителю готовую продукцию, в качестве сырья которой мы уверены, так как контролируем всю производственную цепочку — от поля до прилавка.

Реализовывать продукцию компания планирует на территории Сибирского федерального округа.

Напомним, в конце 2019 года руководитель и собственник проекта «Толмачевское» Александр Кытманов сообщал, что в планах на 2020-2021 годы — строительство молокоперерабатывающего завода в селе Красноглинное (инвестиции — 265 млн рублей), строительство мельницы мощностью 45-50 тонн в смену и крупозавода, строительство убойных цехов, объектов производства мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, хлебобулочных и кондитерских изделий (120 млн рублей). Он также сообщал, что на базе компаний «Толмачевского» планируется создать уникальный вертикально-интегрированный холдинг, который будет заниматься производством, переработкой продуктов здорового питания, а также их сбытом через собственную розничную сеть.

В структуру агрохолдинга на тот момент входили молочно-товарные фермы АО «Толмачевское» (село Красноглинное, Новосибирский район, 740 голов дойного стада, 7000 тонн молока в год) и ООО «Филипповское» (село Филипповское, Ордынский район, 400 голов дойного стада, 3200 тонн молока в год); предприятие по производству зерна и кормов АО «Зерно Сибири»(село Красноглинное, Новосибирский район, 9,55 тысячи га пашни в Новосибирском и Ордынском районах); перерабатывающие предприятия (в стадии проектирования): АО «Толмачевский молочный завод» (производство молочных продуктов), АО «Толмачевские продукты» (переработка продукции растениеводства, мясного животноводства, производство кондитерских изделий и полуфабрикатов, мельница и крупозавод); сервисные предприятия: АО «Агросервис» (ремонт и обслуживание техники и оборудования агрохолдинга), АО ТЛК «Искет»(снабжение, сбыт, логистика), АО РСУ «Толмачевское» (текущее содержание и ремонт зданий и сооружений предприятий агрохолдинга).