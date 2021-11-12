Жителям Плющихинского предложили сотрудничать с бизнесом для создания сквера

Сегодня в администрации Октябрьского района состоялась встреча главы с жителями и представителями общественности по вопросу благоустройства территории на ул. Высоцкого, где были снесены самовольно размещенные металлические гаражи. Поскольку мнения жителей разделились, в администрации планируется создание рабочей группы по разработке концепции благоустройства освободившейся площадки. Ее проект будет подготовлен с учетом всех мнений и представлен на обсуждение общественности. Главное, что на данной территории будет исключено капитальное строительство, сообщил пресс-центр мэрии.

— Администрация Октябрьского района города Новосибирска разделяет мнение жителей ул. Высоцкого о необходимости устройства и развития дополнительных зон отдыха на указанной территории. Однако размещение сквера на территории за счет средств бюджета города не предусмотрено, — рассказал глава районной администрации Александр Колмаков. — При этом размещение зон отдыха, элементов благоустройства и озеленения возможно за счет привлечения внебюджетных источников финансирования. В данном случае это предприятие ООО «Альфа-девелопмент», которое является победителем аукциона по размещению нестационарного объекта на ул. Высоцкого

Он уточнил, что сегодняшнее совещание было проведено с участием представителей общественности и граждан. В состав рабочей группы включат представители совета ТОС, активисты из числа жителей микрорайона, представители организации-инвестора. Будут рассмотрены варианты размещения нестационарного объекта (его внешний облик, требования к его содержанию) и варианты благоустройства прилегающей территории для создания зеленой зоны с архитектурными формами.

— Это предложение было принято, оно требует общественного обсуждения. Уже на следующей неделе состоится первое заседание рабочей группы. В этом направлении мы планируем продолжать работать, — резюмировал Александр Борисович.

До принятия окончательного решения работы по установке нестационарного объекта будут приостановлены.

Напомним, в минувшие выходные вместо снесенных незаконных гаражей на ул. Высоцкого началось строительство торгового павильона. Для жителей это стало неожиданностью. Дело в том, что в 2019 году участок был передан комиссией в «зеленую зону». Документ о переводе подписал Роман Теленчинов (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.), ранее занимавший должность заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска (На этой неделе назначен вице-губернатором Новосибирской области. — Ред.). В конце 2019 года соответствующее постановление подписал мэр Новосибирска (Имеется в распоряжении редакции. — Ред). Однако, в постановлении №1944 от 15.06.2021 мэрии Новосибирска отмечается, что по адресу Высоцкого, 31 разрешено поставить нестационарный торговый павильон площадью 688 кв. м, Высоцкого, 35 — 165 кв. м, Высоцкого, 39 — 220 кв. м. Все предназначены для торговли продовольственными и непродовольственными товарами. Постановление также подписано мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Ответственный — начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Виталий Витухин.

Источники Infopro54 отмечают, что победитель аукциона на размещение павильона — ООО «Альфа-девелопмент» — связан с депутатом горсовета Новосибирска.

Инициативная группа жителей «Плющихинского» жилмассива в субботу, 13 ноября, провести акцию протеста — сход граждан. На сходе планируется подписать петицию в бумажном виде и направить в мэрию Новосибирска.

По данным Seldon.Basis, ООО «Альфа-девелопмент» создано в августе 2019 года, совладелец и руководитель Анна Паршукова. Чистый убыток компании в 2020 году — 4 тысячи рублей. Ей также принадлежит компания ООО «Альфа сервис» (оптовая неспециализированная торговля). Выручка компании в 2020 году составила 5,2 млн рублей, чистый убыток — 1,8 млн.