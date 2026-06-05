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Бизнес Экономика

Экспорт не дал уйти в пике: Новосибирская область потеряла позиции в рейтинге инвестиционного климата АСИ

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За год регион опустился с 11-го на 15-е место, разделив строчку с тремя другими субъектами

Новосибирская область заняла 15-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, представленного на площадке Петербургского международного экономического форума в 2026 году. Регион разделил эту строчку с Ярославской, Волгоградской и Рязанской областями. Таким образом, за год Новосибирская область опустилась на четыре позиции.

рейтинг АСИ
Источник: АСИ

Единственная категория, в которой Новосибирская область не просто удержалась, а совершила рывок, — поддержка экспортной деятельности. В 2026 году регион занял второе место в России по этому направлению, уступив только Москве и опередив Московскую область. Год назад Новосибирск даже не входил в десятку лидеров по экспорту.

По остальным пяти блокам — надежность, инженерные сети и коммуникации, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, инфраструктура и связь, а также кадровые ресурсы — Новосибирская область не попала в топ-10. В 2025 году регион ещё присутствовал в числе лидеров по некоторым из этих категорий, но в 2026-м его там не оказалось.

Среди регионов Сибирского федерального округа в топ-20 рейтинга-2026 вошли три территории. Лучший результат у Омской области — 9-е место. Год назад ситуация была обратной: Новосибирск уверенно опережал Омск, который находился гораздо ниже. За год Омская область совершила заметный рывок, поднявшись с места вне первой двадцатки. На 17-ой строчке рейтинга расположился Алтайский край. Красноярский край, Кемеровская и Томская области в двадцатку лучших не попали ни в 2025, ни в 2026 году.

Ранее редакция сообщала, что за медицинскими услугами в Новосибирск за год приехали почти 40 тысяч иностранцев.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Бизнес Экономика

Регионы : Новосибирская область

Теги : Экономика рейтинг АСИ Инвестиционный климат

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ПМЭФ-2026: Андрей Костин дал советы россиянам по управлению деньгами

Личинки саранчи нашли на границе Краснозерского района Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Работники Краснозёрского отделения новосибирского «Россельхозцентра» и их коллеги из Хабарского района Алтайского края тщательно изучили сельскохозяйственные угодья, расположенные на границе. Общая площадь обследования составила 1,2 тысячи гектаров. Цель проверки — выявить наличие саранчовых вредителей.

Обнаружены личинки нестадных видов саранчи, таких как крестовая кобылка и различные виды травянок и коньков. Однако их плотность составляет менее пяти особей на квадратный метр, что существенно ниже уровня, при котором они могут нанести экономический ущерб.

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Новосибирск отбил 86 млн рублей у иркутского подрядчика Октябрьского моста

Автор: Оксана Мочалова

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Конфликт разгорелся вокруг муниципального контракта № 185-23 от 20.11.2023 года на ремонт Октябрьского моста через реку Обь. Заказчиком выступало МКУ «Гормост», подрядчиком — ООО «ДК Клевер» (Иркутск). Эта компания зашла на объект после того, как прежний генподрядчик — ООО «СпецТрансСтрой» — не справился с выполнением обязательств, однако позже между сторонами возникли разногласия по объему и стоимости работ.

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Ксения Шойгу заинтересовалась разработками научных институтов Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

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По словам Травникова, для Новосибирска — это возможность встроить научный, образовательный и инженерный потенциал региона в крупный межрегиональный технологический проект с понятной промышленной задачей.

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Автор: Юлия Данилова

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Самую серьезную отрицательную динамику в округе показал Красноярский край. Здесь сокращение составило 6,3% или на 40953 человек. Далее идут:

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Карантин по пастереллёзу снят в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Важные итоги ветеринарных мероприятий озвучил губернатор Андрей Травников в рамках Петербургского международного экономического форума.

Все восприимчивые животные региона, включая скот крупных хозяйств и личных подворий, получили необходимые прививки против опасной инфекции. После успешной вакцинации в области полностью снят карантин.

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Бюджеты на поддержку сайтов для бизнеса в России резко вырастут

В профессиональном сообществе сложился устойчивый миф: появление инструментов визуальной разработки (так называемых low‑code/no‑code решений) и генеративных нейросетей сделало рынок создания сайтов доступным для неподготовленного пользователя. Опыт последних лет, а также анализ свидетельствуют об обратном: входной порог на рынок по технической составляющей снизился, но совокупная стоимость владения качественным сайтом выросла в три‑пять раз относительно показателей 2015 года.

Ценность сайта как бизнес-актива сегодня парадоксально высока. Причиной является не только инфляция и удорожание привлечения посетителей, но и фундаментальное усложнение экосистемы: сайт перестал быть самостоятельным продуктом, превратившись в ядро распределённой системы, включающей торговые площадки (маркетплейсы), программы обмена сообщениями (мессенджеры), товарные выгрузки (фиды) и сервисы аналитики.

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