Экспорт не дал уйти в пике: Новосибирская область потеряла позиции в рейтинге инвестиционного климата АСИ

Новосибирская область заняла 15-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, представленного на площадке Петербургского международного экономического форума в 2026 году. Регион разделил эту строчку с Ярославской, Волгоградской и Рязанской областями. Таким образом, за год Новосибирская область опустилась на четыре позиции.

Единственная категория, в которой Новосибирская область не просто удержалась, а совершила рывок, — поддержка экспортной деятельности. В 2026 году регион занял второе место в России по этому направлению, уступив только Москве и опередив Московскую область. Год назад Новосибирск даже не входил в десятку лидеров по экспорту.

По остальным пяти блокам — надежность, инженерные сети и коммуникации, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, инфраструктура и связь, а также кадровые ресурсы — Новосибирская область не попала в топ-10. В 2025 году регион ещё присутствовал в числе лидеров по некоторым из этих категорий, но в 2026-м его там не оказалось.

Среди регионов Сибирского федерального округа в топ-20 рейтинга-2026 вошли три территории. Лучший результат у Омской области — 9-е место. Год назад ситуация была обратной: Новосибирск уверенно опережал Омск, который находился гораздо ниже. За год Омская область совершила заметный рывок, поднявшись с места вне первой двадцатки. На 17-ой строчке рейтинга расположился Алтайский край. Красноярский край, Кемеровская и Томская области в двадцатку лучших не попали ни в 2025, ни в 2026 году.

Ранее редакция сообщала, что за медицинскими услугами в Новосибирск за год приехали почти 40 тысяч иностранцев.