Названа официальная причина смерти 9-летнего мальчика, погибшего в коллекторе поселка Кудряшовский

Правоохранители назвали официальную причину смерти 9-летнего ребенка, который погиб на стройплощадке в Кудряшовском.

— Экспертиза показала, что мальчик умер от утопления в воде. После того, как он провалился в заполненный коллектор, его течением унесло вниз по трубе. Тело нашли где-то через три километра от места падения, в очистном сооружении, — рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Знакомые семьи уверены, что если бы на стройплощадке, где играли дети были взрослые, то ребенка удалось бы спасти.

В настоящее время жители поселка собирают подписи под обращением в Следственный комитет с просьбой изменить меру пресечения и арестовать заместителя директора подрядной организации, которая проводила работы по водоотведению.

Напомним, ЧП произошло 1 августа в дачном поселке под Новосибирском. Девятилетний школьник играл с детьми на строительной площадке и провалился в прикрытую пенопластом трубу коллектора. Его пытался спасти брат, но ребенок не смог на весу долго держать за руку своего родственника.