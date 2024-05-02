«Они царапались и истошно мяукали»: коты спасли жизнь своему хозяину в Новосибирске

Чудесное спасение произошло ночью 2 мая в одной из квартир многоэтажного дома на улице Виктора Шевелева в Новосибирске.

В самый разгар сна на Александра в его кровати набросились коты: Белка и Шон. Они беспокойно вцепились в хозяина когтями и громко мяукали.

― Я проснулся от того, что меня атаковали коты. Они царапали меня и истошно кричали. Это было где-то в полвторого ночи. Сначала вообще ничего не понял. Потом услышал звук льющейся воды и увидел фонтан из ванной. Снова лопнула труба с кипятком. Я быстро выключил холодильник из розетки и успел пробраться на балкон. Уже оттуда стал звонить в аварийную службу, чтобы прислали слесаря. В это время кипяток заполнял уже всю квартиру, пострадала мебель, обои отвалились. Если бы не мои коты, то меня бы ждала участь нашего соседа, который весной ошпарил ноги в подобной ситуации. У меня это уже не первый прорыв такой, ― рассказал Infopro54 владелец из 53-й квартиры.

Мужчина утром уже начал оценивать ущерб, причиненный во время ЧП. У него отвалились обои, испортилась мебель, личные вещи, а также пришли в негодность два холодильника, стиральная машинка и прочие приборы. Горячую воду перекрыли сразу нескольким квартирам, также пришлось исключить электричество, так как намокла вся проводка.

Многострадальный дом номер 18 на улице Виктора Шевелева уже известен всем аварийным и правоохранительным службам города.

Уже несколько месяцев люди боятся ложиться спать, потому что практически каждую ночь у них прорывает трубы с горячим водоснабжением.

Редакция уже рассказывала историю очередной аварии и прокуратура проводила проверку.

― Мы писали жалобы везде, куда можно еще в марте. На дворе май и ни одного ответа не получили. После огласки управляющая компания якобы взялась за дело, поменяли стояки в 4 квартирах, а дальше опять все успокоилось. Только трубы продолжают взрываться, ― пожаловалась жительница дома Олеся К.

Один из соседей женщины в начале марта едва не лишился ног после коммунальной аварии. Он спросонья пробежал по кипятку в коридор, чтобы спастись. В итоге у мужчины были обварены обе ступни, долгое время он проходил лечение в ожоговом центре областной больницы и только неделю назад смог вернуться на работу.

О свежем ночном инциденте в доме редакция снова сообщила в прокуратуру.

― Прокуратурой Кировского района г. Новосибирска организовано проведение проверки по факту порыва коммуникаций горячего водоснабжения в жилом помещении многоквартирного дома. При наличии оснований прокуратурой района будут приняты меры реагирования, ― прокомментировали в ведомстве.

Многие жильцы уже сомневаются, что ответственные службы способны решить их проблему. Жильцы открыто говорят, что у застройщика Алексея Джулая есть нужные связи в кабинетах власти, поэтому он не торопится разбираться в ситуации.

Замена опасных коммуникаций всего в 4 квартирах не дает никаких гарантий, что прорывы прекратятся. К сожалению, не у всех жильцов есть такие надежные коты, которые способны спасти от увечий.