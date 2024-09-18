Новосибирск получит 20 млрд рублей на инфраструктуру и льготные кредиты на инвестпроекты

В рамках реструктуризации 2\3 бюджетных кредитов Новосибирская область рассчитывает получить 20 млрд рублей. Об этом министр экономического развития региона Лев Решетников сообщил на пленарном заседании форума Инпарк-2024.

Он также обозначил куда область рассчитывает направить эти деньги.

— Мы планируем докапитализировать региональный фонд промышленности, так как понимаем, что по нынешним кредитным ставкам развивать инвестиционные проекты невозможно, — отметил министр.

Кроме того, часть средств будет направлена на компенсацию инвестиционного вычета новосибирским компаниям.

— За год по инвестиционным вычетам мы раздали 4,5 млрд рублей. Это очень большая сумма. Этот инструмент у нас в регионе очень эффективно работает, — подчеркнул Решетников.

Оставшиеся деньги регион планирует направить на развитие инфраструктуры. В частности, речь идет о создании промышленной и инженерной инфраструктуры для особой экономической зоны, которая создается в районе ПЛП. Министр напомнил, что регион уже направил документы на создание ОЭЗ в Новосибирске в Минэкономразвития РФ.

— Также мы будем рассматривать вторую очередь в проекте КРТ «СмартСити». Реализация первой очереди уже началась, — пояснил Лев Решетников.

Напомним, в феврале в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил списать 2\3 задолженности регионов по бюджетным кредитам. Он также предупредил, что сэкономленные средства должны быть окрашены и целевым образом направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты, — предупредил президент.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский ПЛП «Южный» планирует войти в федеральный реестр парков.