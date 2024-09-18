В деле у экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова появились соучастники

В уголовном деле о мошенничестве, возбужденном по материалам регионального УФСБ в отношении бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова, появился новый поворот.

В новом эпизоде с хищением бюджетных миллионов компанию ему, по информации источника редакции в правоохранительных органах, составляют бывший главный бухгалтер АНО «Футбольный клуб Новосибирск» Татьяна Лошкарева и экс-генеральный директор футбольной «Сибири» Константин Кричевский.

Как сообщил Infopro54 источник, в отношении всех троих возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По его словам, им предъявлено обвинение в хищении более 3 млн рублей бюджетных средств.

— Перлов организовал мошенническую схему — заключал договора с ИП по обслуживанию футбольного поля, по которым не подразумевалось реальное выполнение работ. Договора о приемке якобы выполненных работ подписывались сотрудниками АНО «ФК «Новосибирск», бюджетные деньги перечислялись ИПшникам, а затем возвращались руководству футбольного клуба, — пояснил собеседник.

Таким образом из бюджета Министерства физической культуры и спорта, якобы, было похищено 3,3 млн рублей. В настоящее время Лошкарева находится под домашним арестом, а Кричевский под подпиской о невыезде.

Напомним, задержание и арест бывшего гендиректора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова прошли в конце марта. Ему было предъявлено обвинение в хищении бюджетных денег, выделенных на развитие физкультуры и спорта в Новосибирской области. Источник в силовых структурах пояснил Infopro54, что глава ФК сдавал в аренду футбольные поля по завышенным ценам.

Ранее редакция сообщала о том, что дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова сообщила, что ее отца, находящегося в СИЗО, хотят отправить в зону СВО. Взамен на это следователь обещает прекратить в отношении фигуранта уголовное дело.