Форум участников рынка кейтеринга и инвента пройдет в Новосибирске

В новосибирском Экспоцентре в начале апреля пройдет III Форум «КЕЙТЕРИНГ + ИВЕНТ СИБИРИ – 2024» в рамках выставки HoReCa Siberia – 2024 и форума сибирского гостеприимства «Дикоросы».
— Наш форум проводится уже третий год. Мы видим, что такие встречи полезны и интересны профессиональному сообществу. Каждый год мы находим новые темы для обсуждения и новых интересных экспертов, — говорит Анна Сидевич, инициатор форума и соучредитель компании «Кейтеринг Анны Сидевич».
В программе запланированы круглые столы «Событийная индустрия как драйвер развития региона» и «Отраслевые тренды и клиентские запросы в событийной индустрии», а также выступления ведущих экспертов в области кейтеринга и организации мероприятий.
Ключевые спикеры форума:
— В MICE направлении наш регион имеет огромный потенциал и привлекательность. Плюс у нас сильная креативная и событийная экспертиза. Креативный подход в продвижении региона, который могут обеспечить ивенторы, помогает максимально эффективно привлечь внимание, — говорит соорганизатор форума, СЕО компании «ВМЕСТЕ! Event Group» Вероника Рукавишникова. — Наше региональное представительство НАОМ, презентованное в феврале этого года на годовом собрании НАОМ, открывает возможность от лица креативного сообщества выстраивать эффективный диалог ивенторов, делового сообщества и представителей власти. Об этом в том числе мы планируем поговорить на форуме.
Организаторы форума: Сибирское Представительство Ассоциации кейтерингов и банкетных служб (АКБС), Сибирское отделение Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий (НАОМ), Комитет по кейтерингу и ивенту Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ».
Мероприятие проводится при поддержке Минпромторга и Минэкономразвития Новосибирской области.
Фото https://www.freepik.com/author/jannoon028
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