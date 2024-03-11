Форум участников рынка кейтеринга и инвента пройдет в Новосибирске

В новосибирском Экспоцентре в начале апреля пройдет III Форум «КЕЙТЕРИНГ + ИВЕНТ СИБИРИ – 2024» в рамках выставки HoReCa Siberia – 2024 и форума сибирского гостеприимства «Дикоросы».

— Наш форум проводится уже третий год. Мы видим, что такие встречи полезны и интересны профессиональному сообществу. Каждый год мы находим новые темы для обсуждения и новых интересных экспертов, — говорит Анна Сидевич, инициатор форума и соучредитель компании «Кейтеринг Анны Сидевич».

В программе запланированы круглые столы «Событийная индустрия как драйвер развития региона» и «Отраслевые тренды и клиентские запросы в событийной индустрии», а также выступления ведущих экспертов в области кейтеринга и организации мероприятий.

Ключевые спикеры форума:

президент «Ассоциации Кейтерингов и Банкетных служб», ведущий российский эксперт по кейтерингу, основатель проекта CateringConsulting.ru Кирилл Погодин (г. Москва),

(г. Москва), эксперт и методолог в сфере кейтеринга, основатель проекта Catering Heroes Людмила Баянова (г. Москва),

(г. Москва), руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков» Инга Микаелян.

— В MICE направлении наш регион имеет огромный потенциал и привлекательность. Плюс у нас сильная креативная и событийная экспертиза. Креативный подход в продвижении региона, который могут обеспечить ивенторы, помогает максимально эффективно привлечь внимание, — говорит соорганизатор форума, СЕО компании «ВМЕСТЕ! Event Group» Вероника Рукавишникова. — Наше региональное представительство НАОМ, презентованное в феврале этого года на годовом собрании НАОМ, открывает возможность от лица креативного сообщества выстраивать эффективный диалог ивенторов, делового сообщества и представителей власти. Об этом в том числе мы планируем поговорить на форуме.

Организаторы форума: Сибирское Представительство Ассоциации кейтерингов и банкетных служб (АКБС), Сибирское отделение Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий (НАОМ), Комитет по кейтерингу и ивенту Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ».

Мероприятие проводится при поддержке Минпромторга и Минэкономразвития Новосибирской области.