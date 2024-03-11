Медалью Жукова награжден боец из Новосибирска

Бойцу с позывным «Бацилла» вручили медаль Георгия Жукова.
Столь высокую награду он получил за участие в освобождении Авдеевки Покровского района ДНР.
Сибиряк попал на СВО в процессе мобилизации. Когда он был в отпуске, то приходил к детям в школы Новосибирска и проводил «Уроки мужества».
Известно, что у героя есть ребенок, а до спецоперации он работал в одной из строительных организаций столицы Сибири.
— Сегодня герой продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО, — передает слова Сергея Майорова, председателя Союза отцов Новосибирской области, издание VN.ru.
Ранее редакция сообщала о том, что герой России из Новосибирска подбил американский Abrams под Авдеевкой.
Фото: VN.ru
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