Медалью Жукова награжден боец из Новосибирска

Бойцу с позывным «Бацилла» вручили медаль Георгия Жукова.

Столь высокую награду он получил за участие в освобождении Авдеевки Покровского района ДНР.

Сибиряк попал на СВО в процессе мобилизации. Когда он был в отпуске, то приходил к детям в школы Новосибирска и проводил «Уроки мужества».

Известно, что у героя есть ребенок, а до спецоперации он работал в одной из строительных организаций столицы Сибири.

— Сегодня герой продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО, — передает слова Сергея Майорова, председателя Союза отцов Новосибирской области, издание VN.ru.

Ранее редакция сообщала о том, что герой России из Новосибирска подбил американский Abrams под Авдеевкой.