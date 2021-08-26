Партнерские пакеты для бизнеса на МЧМ-2023 будут стоить от 500 тыс до 8 млн рублей

Организации Новосибирской области могут стать региональными или техническими партнерами Первенства мира, который станет первым в истории Новосибирска и Омска и третьим в истории России, сообщает минпромторг региона.

Партнерские пакеты имеют разные опции и стоимость. Так, пакет регионального партнера для 2 городов стоит 8 млн рублей с НДС, для одного города — 5 млн руб. Партнер получает право на использование логотипа чемпионата, фото и видео для маркетинга и мерчендайзинга. В пакет входит размещение рекламы на ледовой арене в зоне ТВ-съемки, рекламы на цифровых носителях на арене, право организации промоактивностей в холлах ледовой арены, а также 4 билета (категории 1) в центральном секторе. Все на 31 матч чемпионата.

Пакет технического партнера будет стоить 500 тыс рублей, плюс бартерная продукция — один город: Омск или Новосибирск. В этот пакет входит официальный статус и эксклюзивная представленность в товарной категории, право на использование логотипа чемпионата, фото и видео для маркетинга и мерчендайзинга, размещение рекламы на медиакубе, право организации промоактивностей в холлах ледовой арены, 2 билета (категории 2) в центральный сектор. Все на 16 матчей чемпионата.

— Подать заявку на участие в качестве партнера Первенства мира можно в комиссию по привлечению и отбору потенциальных партнеров, — говорится в сообщении.

Отбор организаций осуществляется представителями АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» при поддержке правительства Новосибирской области. Компании-кандидаты попадут в реестр потенциальных партнеров в соответствии с рекомендациями Федерации хоккея России.

Первенство мира по хоккею среди юниоров пройдет в Новосибирске и Омске с декабря 2022 года по январь 2023 года.