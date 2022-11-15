Фотовыставка о достижениях молодых ученых откроется в Новосибирском художественном музее

16 ноября в 17:00 в Новосибирском государственном художественном музее откроется фотовыставка о достижениях молодых ученых«Живые кадры сибирской науки».

Организаторы отмечают, что их главная задача — открыть жителям города яркий внутренний мир современной науки, чтобы каждый гость выставки смог почувствовать атмосферу научной конференции и представить себя участником масштабного события.

«Наш проект представляет репортажные кадры и портреты людей, которые занимаются актуальными научными исследованиями и разработками в нашем регионе. В экспозиции собраны лучшие моменты конференции молодых ученых OpenBio, проходящей в в наукограде Кольцово. Главная идея выставки — создать кросскультурное пространство, где зрители смогут соприкоснуться с уникальной научной средой, ощутить эмоции и атмосферу жизни ученых и инноваторов, почувствовать их радости и тревоги», — рассказывает об идее проекта куратор выставки Светлана Албаут.

На выставке будут представлены кадры молодых фотографов из Академгородка. Основные авторы снимков — Никита Дюганов, выпускник ФМШ, студент 4 курса Факультета информационных технологий НГУ, и Бато Дамдинов, инженер-лаборант в лаборатории петрофизики АО «Геологика», магистрант Геолого-геофизического факультета НГУ.

Также в экспозиции можно будет встретить кадры Светланы Албаут, куратора и идейного вдохновителя выставки. В начале 2022 года состоялась ее первая персональная выставка мобильной фотографии «Albaut about…», где многие известные новосибирцы узнали себя в репортажных и портретных снимках.

Проект организован АНО Центр «Прямая связь» и НГХМ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выставка будет работать до 18 декабря.

Возраст: 16+