Жители добились создания сквера вместо снесенных металлических гаражей

В Октябрьском районе Новосибирска, где были снесены самовольно размещенные металлические гаражи приступили к благоустройству пространства. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на сегодняшний день уже готова входная площадка к будущему скверу у озера на ул. Лазурной, а в перспективе будет обсуждаться основной проект и продолжение благоустройства территории.

Напомним, о создании места отдыха для горожан у озера на ул. Лазурной заговорили в ноябре прошлого года. Отправной точкой послужил организованный силами районной администрации снос и вывоз более 400 металлических гаражей. В то же время на возникшем пустыре выкорчевали часть сорных кустарников и вывезли около 1200 кубометров мусора.

На будущий год запланировали привести территорию в нормативное санитарное состояние, обеспечив плодородным слоем почвы. Кроме того, необходимо снести, провести санитарную обрезку деревьев, высадить новые растения и начать благоустройство откоса – спуска к водоёму.

— Реализация планов будет зависеть от бюджетного финансирования следующего года, от депутатских средств, — отметил директор МКУ «Октябрьское» Андрей Насонов.

Также выразили готовность принять участие в облагораживании территории на Лазурной бизнесмены Октябрьского района, которые полностью поддерживают начинания администрации в вопросах создания комфортных зон отдыха.

Ранее редакция сообщала, что вместо снесенных незаконных гаражей началось строительство торгового павильона, что стало неожиданностью для местных жителей. Тогда вмешалась администрация Октябрьского района, которая предложила сотрудничать с бизнесом для создания сквера.