Медтехнопарк в Новосибирске хочет обанкротить один из кредиторов

Информация о том, что Екатерина Москалева, являясь кредитором предприятия, сообщила о долге Медтехнопарка в 1,3 млн руб, появилась на сайте раскрытия информации «СПАРК-Интерфакс», передает ДК-Новосибирск.

Согласно документам, индивидуальный предприниматель решила подать на банкротство ИМТЦ. До этого новосибирский арбитраж удовлетворил ее иск о процессуальном правопреемстве в деле о взыскании с медтехнопарка 762 тыс. руб. (+582,7 тыс. руб. процентов).

Напомним, ранее инспекция Федеральной налоговой службы по Новосибирской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО «Инновационный медико-технологический центр Медицинский технопарк» (ИМТЦ). Сумма задолженности на тот момент насчитывала около 2,7 млн рублей.

Новосибирский Медтехнопарк — первый в РФ специализированный технопарк полного цикла в сфере медицины. Создан по модели государственно-частного партнерства. Включает центры прототипирования, инжиниринга. По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «ИМТЦ» в 2020 году получило 5,3 млн руб. выручки и 13,4 млн руб. чистого убытка.