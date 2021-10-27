Фракция ЛДПР в горсовете Новосибирска прекратила существование

Как стало известно перед началом октябрьской сессии горсовета Новосибирска, фракция ЛДПР претерпела количественные изменения в сторону уменьшения. Ее покинули депутаты Ростислав Антонов и Ирина Беспечная. Примечательно, что Ростислав Антонов, избранный в горсовет как независимый депутат, в нее вступил месяцем ранее. Таким образом фракция, нижняя планка численности которой, согласно нормативно-правовой базе, должна составлять не менее 5 человек, попросту прекратила свое существование.

— За месяц нашей совместной деятельности выяснилось, что в партии ЛДПР очень сложная процедура согласования публичных высказываний, обращений в госорганы и т. п, — так объясняет Антонов свое решение о выходе. — Это распространяется и на тех, кто в партии не состоит. Если бы я согласился на эти условия (которые при моем вступлении не озвучивались) это сделало бы невозможным работу «Гражданского патруля». А «Гражданский патруль» для меня куда важнее, чем ЛДПР. Встречное предложение изменить систему управления фракцией понимания не нашло. Мы договорились в дальнейшем взаимодействовать в рамках Совета депутатов, а не в рамках депутатского объединения.

Напомним, увеличение численности фракции ЛДПР на сентябрьской сессии позволило ее членам поставить вопрос о получении должности в структуре горсовета и впоследствии провести руководителя фракции Евгения Лебедева на заранее созданный под него пост вице-спикера.

Что касается другого депутата ЛДПР — Ирины Беспечной, то она заявила о готовности пополнить ряды фракции единороссов.

В настоящее время в составе фракции ЛДПР остались четверо депутатов — уже упомянутый Евгений Лебедев, Василий Стрекалов, Евгений Прохоров и Инна Ильиных.

В составе фракции единороссов, с учетом вступившей в нее Беспечной, теперь работают 28 депутатов. Напомним, по результатам выборов фракция «недобирала» контрольный пакет — более 26 депутатов, что позволило бы ей проводить фактически любые решения. Однако вскоре фракции удалось привлечь в свои ряды троих депутатов, избравшихся как независимые.