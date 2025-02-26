Рекламодателям

Торговцам палёным алкоголем вынесли приговор в Новосибирской области

  • 26/02/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Торговцам палёным алкоголем вынесли приговор в Новосибирской области
Парочка попала сразу под две уголовные статьи

Два жителя Новосибирской области занималась приобретением, хранением и сбытом нелегального алкоголя и табака на территории региона.

— Установлено, что в период 2021–2022 годов жители Куйбышева Андрей Поцелуев и Светлана Ильченко организовали приобретение контрафактных алкоголя и сигарет в  Карасуке на общую сумму свыше 18 миллионов рублей, а также перевозку немаркированных изделий и хранение в принадлежащем им гараже, — говорится в сообщении УФСБ по Новосибирской области.

Вскоре после этого торговцы были задержаны, и им предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: за хранение товаров без маркировки и за незаконную продажу алкогольной продукции. Они были признаны виновными, каждому назначили условный срок в три года, а также штраф на общую сумму в 315 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

По решению суда алкогольная продукция и табачные изделия, изъятые у предпринимателей, подлежат уничтожению.

Ранее редакция сообщала о том, что подпольную оружейную мастерскую закрыли в Новосибирской области. В отношении сибиряка возбудили уголовное дело.

Источник фото: УФСБ по Новосибирской области

329

Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : УФСБ табак приговор алкоголь


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шишебаров, член адвокатской палаты Новосибирской области, адвокат

Геннадий Шишебаров: Опровержение доводов, которые приводятся в защиту обвиняемого, — это пинг-понг

По Конституции РФ, если следователь или прокурор не отбил теннисный мячик, поданный стороной защиты, то они проиграли в состязании
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новый автомобильный бренд выходит на российский рынок
26/02/25 14:00
Облаву на мигрантов устроили силовики в складах Wildberries в Новосибирске
26/02/25 13:30
Общество Право&Порядок
В Новосибирске из-за роста турпотока растет популярность апартаментов
26/02/25 13:05
Недвижимость
Нелегальную автостоянку для фур создали на Хилокской в Новосибирске
26/02/25 13:00
Право&Порядок
10 лабораторий для подготовки ИТ-специалистов созданы в Новосибирской области
26/02/25 12:55
Власть
Торговцам палёным алкоголем вынесли приговор в Новосибирской области
26/02/25 12:00
Бизнес Право&Порядок
Новосибирец погасил долг почти в полмиллиона, чтобы улететь в Китай
26/02/25 11:30
Общество Право&Порядок
МВД изменит правила сдачи экзаменов на водительские права
26/02/25 11:00
В Новосибирске чистят территорию возле озера Верховое под будущую застройку
26/02/25 10:50
Бизнес
Собственников 450 тысяч объектов недвижимости ищут в Новосибирской области
26/02/25 10:30
Недвижимость Общество
«Новосибирца» Депардье предложили исключить из Союза кинематографистов
26/02/25 10:00
Общество
Космонавт из Новосибирска Кикина учится управлять кораблём «Союз»
26/02/25 9:30
Общество
В 2024 году новосибирцы получили почти 29 тысяч ипотечных кредитов
26/02/25 9:00
Недвижимость
Внебиржевой курс доллара в России упал ниже 86 рублей
25/02/25 20:01
Общество Финансы
Задержку нескольких рейсов, прибывающих в Толмачёво, подтвердили в S7
25/02/25 17:30
Общество
Проект КРТ позволит жителям аварийных домов получить благоустроенное жилье
25/02/25 17:15
Власть
Производство сверхлегких конструкций для летательных аппаратов запустили в НСО
25/02/25 16:10
Власть
Новую схему одномандатных округов утвердит Заксобрание Новосибирской области
25/02/25 16:00
Власть Политика
Двое новосибирцев украли 3,5 миллиона рублей у сервиса такси
25/02/25 15:30
Право&Порядок
Около 1000 кандидатов посетили ярмарку вакансий для участников СВО
25/02/25 15:20
Власть
Популярное
Директор школы рассказал подробности драки из-за фото в Новосибирске
25/02/25 17:00
«Глупый народ!»: устроившая ДТП иностранка обманула пострадавшую и оскорбила её за доверчивость
25/02/25 16:30
Новосибирцам рассказали о смертельной опасности ангины
25/02/25 11:30
Нарушения по установке дорожных знаков устранили на нескольких улицах в Новосибирске
24/02/25 18:30
Носки из шоколада предложила дарить на 23 февраля кондитер из Новосибирска
23/02/25 11:44
Гробы найдены на новосибирском мусорном полигоне
21/02/25 16:30
Новости компаний
Энергетики выявляют энерговоров и «черных» майнеров с помощью граждан
26/02/25 9:05
Уралсиб увеличил портфель гарантий для бизнеса в 1,5 раза в 2024 году
25/02/25 9:05
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-10 лучших кредитных карт для снятия наличных
24/02/25 11:24
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
21/02/25 9:05
Grand Autograph вошел во Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий
20/02/25 11:39
Новосибирские энергетики консолидировали более 92% электросетей региона
20/02/25 10:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

[widget id=»search-3″]

Поиск по автору:

×

[widget id=»calendar-3″]

×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска