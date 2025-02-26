Торговцам палёным алкоголем вынесли приговор в Новосибирской области

Два жителя Новосибирской области занималась приобретением, хранением и сбытом нелегального алкоголя и табака на территории региона.

— Установлено, что в период 2021–2022 годов жители Куйбышева Андрей Поцелуев и Светлана Ильченко организовали приобретение контрафактных алкоголя и сигарет в Карасуке на общую сумму свыше 18 миллионов рублей, а также перевозку немаркированных изделий и хранение в принадлежащем им гараже, — говорится в сообщении УФСБ по Новосибирской области.

Вскоре после этого торговцы были задержаны, и им предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: за хранение товаров без маркировки и за незаконную продажу алкогольной продукции. Они были признаны виновными, каждому назначили условный срок в три года, а также штраф на общую сумму в 315 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

По решению суда алкогольная продукция и табачные изделия, изъятые у предпринимателей, подлежат уничтожению.

Ранее редакция сообщала о том, что подпольную оружейную мастерскую закрыли в Новосибирской области. В отношении сибиряка возбудили уголовное дело.