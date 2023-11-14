Многодетный отец из Новосибирской области погиб в зоне СВО

45-летний сержант Николай Колотов из деревни Богатиха Барабирского района Новосибирской области погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в группе «Своих не бросаем» «ВКонтакте».

— В СВО принимал участие с мая 2023 года. При исполнении служебного долга получил смертельное ранение, — говорится в сообщении.

У него остались трое сыновей с дочерью, жена и родители.

Церемония прощания состоится 15 ноября в Сельском клубе деревни Богатиха.

Напомним, что в зоне СВО погиб Семен Лазарев из Сузунского района Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в зоне СВО погиб Сергей Прудников из Новосибирской области.