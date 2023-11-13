Семью мигрантов выдворили из Новосибирской области за поступок одного из детей

Впервые из-за хулиганства детей семья приезжих покинет Новосибирскую область. Об этом сообщает прокуратура региона. Проверка была проведена после публикаций СМИ о том, что несовершеннолетние бросали камнями в учителя.

― В 2023 году мать несовершеннолетних детей трижды была привлечена к административной ответственности из-за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, ― говорится в сообщении.

Отметим, что мальчик 12 лет и девочка 7 лет были предоставлены сами себе и вели себя агрессивно по отношению к прохожим. Очевидцы сообщали, что дети выпрашивали у прохожих деньги, кидались в них камнями, кривлялись и смеялись.

В итоге семья мигрантов покинет страну.

Напомним, что ранее председатель новосибирского Союза отцов Сергей Майоров прокомментировал выступление руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Сергея Миронова об обязательном введении в стране дошкольной программы обучения для детей мигрантов.

Сибиряк считает, что паспорта РФ нужно выдавать только тем мигрантам, которые уже прожили в России минимум 10 лет и не совершили ничего плохого. А для мужчин главным условием должно быть прохождение службы в армии РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что по поручению Бастрыкина проверят жалобы на детей мигрантов в Новосибирске.