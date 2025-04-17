ФСБ уберегли жительницу Новосибирска от спонсирования украинских террористов

Жительница Новосибирска получила официальное предостережение от регионального Управления ФСБ за перечисление денежных средств знакомой, проживающей в Украине.

По данным органов госбезопасности, женщина, которой сибирячка отправляла деньги, занималась сбором средств на нужды организации «Русский добровольческий корпус» (признана террористической и запрещена на территории России). Деньги, полученные на личные нужды, она также переводила террористам.

— К уголовной ответственности сибирячка не привлечена в связи с отсутствием в ее действиях умысла на совершение преступления, — сообщили в ведомстве.

Однако добавили, что согласно ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в виде финансирования терроризма) предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала, что сотрудники органов безопасности в Новосибирской области предотвратили совершение государственной измены со стороны двоих сельских жителей, которые хотели пополнить украинскую армию. Мужчины едва не попали под уголовную статью «Государственная измена». Им также вынесли официальные предостережения о недопустимости подобных действий.