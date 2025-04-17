Студентам новосибирского вуза, купившим дипломы, придется пересдавать экзамены

В Заельцовском районном суде Новосибирска рассматривается иск Новосибирской транспортной прокуратуры, которая требует признать дипломы, выданные в Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС), недействительными. Точная цифра выпускников, получивших липовые документы о высшем образовании, не называется. Ряд СМИ Новосибирска сообщали, что дипломы могут аннулировать у 32 выпускников.

— Прокуратура обратилась с исками в суд о признании дипломов и приказов об отчислении в связи с завершением обучения недействительными. При удовлетворении судами исков транспортного прокурора, после вступления решения суда в законную силу приказы об отчислении будут отменены. При обращении с заявлением о восстановлении при наличии вакантных мест обучающийся будет восстановлен, — сообщает вуз в ответ на запрос редакции Infopro54.

По сообщению университета, после восстановления студенту предстоит пройти промежуточную аттестацию по тем предметам, по которым он получил оценку без должного контроля знаний. Также необходимо будет изучить и пройти промежуточную аттестацию по предметам, составляющим разницу между ранее действовавшей образовательной программой обучения и образовательной программой на момент восстановления.

Если студент полностью выполнит учебный план, он будет допущен к государственной итоговой аттестации. Успешное прохождение которой станет основанием для получения диплома.

Напомним, что за обучение на платной основе, судя по сайту вуза, сейчас необходимо платить 145-166 тысяч рублей за курс на очном обучении, 51,5 тысяч на заочном и 65,5 — 71,5 тысяч на совмещенном обучении. Не исключено, что к началу нового учебного года тарифы будут пересмотрены.

Как известно, с 2026 года приём в вузы на платной основе будет осуществляться по новым правилам. Об этом на заседании Совета по науке и образованию заявил президент России Владимир Путин. Он поручил правительству страны разработать и принять исчерпывающий пакет решений, направленных на ограничение набора по специальностям, не востребованным на рынке труда и в экономике. Кроме того, предлагается запретить обучение по таким специальностям в непрофильных вузах и их филиалах.

Ранее редакция сообщала о том, что педагог в России стал дефицитной и непрестижной профессией. В последние годы в школах стремительно сокращается число учителей по призванию.