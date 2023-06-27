В Новосибирске возобновляет деятельность ЧВК Вагнер

Частная военная компания «Вагнер» возобновляет деятельность в Новосибирске и набор людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников компании. Официальный сайт компании в момент подготовки материала не открывался, официальная группа ВК заблокирована решением Роскомнадзора. Напомним, что в минувшие выходные в российских регионах сотрудники компании стали снимать баннеры со своих штабов. В Новосибирске офис «вагнеровцев» находится на Челюскинском жилмассиве, он не стал исключением. В это время на федеральном уровне происходила неоднозначная ситуация вокруг основателя ЧВК Евгения Пригожина.
Ранее редакция сообщала о планах Пригожина по созданию школы военкоров в Новосибирске.
Фото Infopro54
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