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В Новосибирске возобновляет деятельность ЧВК Вагнер

  • 27/06/2023, 10:34
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Школьников массово отправляют на военные сборы в Новосибирской области
В минувшие выходные со штабов ЧВК снимали баннеры и вывески.

Частная военная компания «Вагнер» возобновляет деятельность в Новосибирске и набор людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников компании. Официальный сайт компании в момент подготовки материала не открывался, официальная группа ВК заблокирована решением Роскомнадзора. Напомним, что в минувшие выходные в российских регионах сотрудники компании стали снимать баннеры со своих штабов. В Новосибирске офис «вагнеровцев» находится на Челюскинском жилмассиве, он не стал исключением. В это время на федеральном уровне происходила неоднозначная ситуация вокруг основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Дело, возбужденное против Евгения Пригожина, будет прекращено

Дело, возбужденное против Евгения Пригожина, будет прекращено

На следующий день стало известно, что «вагнеровцы» покинули Ростов-на Доку и вернулись на боевые позиции. В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело против Пригожина прекращено, а ситуацию помог «разрулить» президент Беларуси Александр Лукашенко. Причины вмешательства белорусского лидера в сложившуюся ситуацию и его роль в настоящее время до сих пор окончательно не ясны и вызывают ряд предположений со стороны политиков и политологов.

Ранее редакция сообщала о планах Пригожина по созданию школы военкоров в Новосибирске.

Фото Infopro54

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Рубрики : Политика

Регионы: Новосибирск. Россия

Теги : ЧВК Вагнер спецоперация Евгений Пригожин Владимир Путин Александр Лукашенко


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