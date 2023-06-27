В Новосибирске со строительной компании взыскали несколько миллионов рублей за гибель ребёнка на стройке

Новосибирский суд оставил без изменения решение суда Ленинского района от 15 июня о взыскании с ООО «Завод строительных материалов 7» 4 млн руб по факту гибели ребёнка на стройке. Из них 1 млн — возмещение морального вреда истцам –родителям, 3 млн компенсация сверх неё, поскольку работы на объекте велись с нарушением градостроительного законодательства.

Как напоминают в управлении судебного департамента предысторию дела, в 2019 год дочь истцов зашла на стройку, которая не была огорожена должным образом, где упала со строящегося объекта, получив травмы, не совместимые с жизнью.

Во время судебного разбирательства в 2020 году ответчик — директор строительной компании, экс-депутат Заксобрания Геннадий Бессонов — умер, и дело в отношении непосредственно него было прекращено.

Тем не менее, указанные суммы предстоит выплатить компании, которую в настоящее время, по данным сайта Seldon.Basis, возглавляет Константин Геннадьевич Бессонов.

Ранее редакция сообщала о недавнем несчастном случае на стройке, повлекшим гибель женщины-крановщицы.