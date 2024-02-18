Футболиста из Новосибирска арестовали за смертельное ДТП

Суд заключил под стражу подростка, совершившего смертельное ДТП. Он пробудет в СИЗО до 11 апреля.

― По данным следствия, подросток, не имеющий водительских прав, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения, совершил аварию, в результате которой погиб человек, ― прокомментировали в судебном департаменте Новосибирской области.

Трагедия произошла в новогоднюю ночь. Девятнадцатилетний Ярослав провожал свою подругу домой после встречи праздника. Возвращался один. На улице Первомайской на большой скорости его протаранил автомобиль, за рулем которого находился 17-летний спортсмен.

Пешехода с многочисленными травмами доставили в больницу, где он впоследствии скончался. На футболиста возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движение, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Примечательно, что автомобиль, за рулем которого сидел виновник аварии, принадлежал его знакомому. У парня нет водительских прав. Более того ― он был пьян.