Водитель догонял волка 7 минут на своей машине под Новосибирском ради видео

Водитель 7 минут гонял волка на своей машине в Кыштовском районе, чтобы снять его на видео. В Министерстве природных ресурсов не оценили этот поступок.

— Сегодня у выносливости и характера волчьи размеры. Слабость не перерезала траекторию и не сожгла дыхание, — отметил Евгений Шестернин, министр природных ресурсов региона в Телеграм.

По его словам, инспектор нашел свежие следы этого волка. Отмечается, что они далеко от Кыштовки и тянутся вглубь леса.

— Мы не вмешиваемся в естественные процессы, если жизни людей не угрожает опасность, не поощряем рублем и словом убийство волков. Их не много в области, — подчеркнул министр.

На данный момент волки ушли по Таре в леса северного района. А инспектор закончил «следопытить».

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