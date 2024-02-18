Водитель догонял волка 7 минут на своей машине под Новосибирском ради видео

Водитель 7 минут гонял волка на своей машине в Кыштовском районе, чтобы снять его на видео. В Министерстве природных ресурсов не оценили этот поступок.
— Сегодня у выносливости и характера волчьи размеры. Слабость не перерезала траекторию и не сожгла дыхание, — отметил Евгений Шестернин, министр природных ресурсов региона в Телеграм.
По его словам, инспектор нашел свежие следы этого волка. Отмечается, что они далеко от Кыштовки и тянутся вглубь леса.
— Мы не вмешиваемся в естественные процессы, если жизни людей не угрожает опасность, не поощряем рублем и словом убийство волков. Их не много в области, — подчеркнул министр.
На данный момент волки ушли по Таре в леса северного района. А инспектор закончил «следопытить».
Ранее редакция сообщала о том, что минприроды опровергло покушение хищников на деревню под Новосибирском.
Фото со страницы Евгений Шестернин, министра природных ресурсов Новосибирской области, в Телеграм
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