Грузовик и мусоровоз столкнулись в Новосибирске

Мусоровоза МАЗ и грузовик Isuzu Elf столкнулись на улице Хилокской в Новосибирске.

— Не поделили дорогу, — говорится в сообщении АСТ-54 в Телеграм.

По сообщению паблика, грузовик получил серьёзные повреждения, а МАЗ влетел в здание. Также он протаранил дорожное ограждение. Отмечается, что у грузовика Isuzu Elf согнуло кабину.

На месте аварии работают сотрудники ДПС.

В комментариях люди начали активно обсуждать происшествие.

— Мусоровоз покрепче будет. — Кафешку разнесли.

Напомним, что не так давно массовое ДТП произошло на Бугринском мосту в Новосибирске. Пострадавших не было, но у одного из водителей отсутствовала страховка.

Ранее редакция сообщал о том, что ДТП на трассе «Новосибирск―Ленинск-Кузнецкий» унесло жизнь водителя.