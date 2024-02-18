Грузовик и мусоровоз столкнулись в Новосибирске

Мусоровоза МАЗ и грузовик Isuzu Elf столкнулись на улице Хилокской в Новосибирске.
— Не поделили дорогу, — говорится в сообщении АСТ-54 в Телеграм.
По сообщению паблика, грузовик получил серьёзные повреждения, а МАЗ влетел в здание. Также он протаранил дорожное ограждение. Отмечается, что у грузовика Isuzu Elf согнуло кабину.
На месте аварии работают сотрудники ДПС.
В комментариях люди начали активно обсуждать происшествие.
— Мусоровоз покрепче будет.
— Кафешку разнесли.
Напомним, что не так давно массовое ДТП произошло на Бугринском мосту в Новосибирске. Пострадавших не было, но у одного из водителей отсутствовала страховка.
Ранее редакция сообщал о том, что ДТП на трассе «Новосибирск―Ленинск-Кузнецкий» унесло жизнь водителя.
Фото со страницы АСТ-54 в Телеграм.
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