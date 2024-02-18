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Грузовик и мусоровоз столкнулись в Новосибирске

  • 18/02/2024, 11:37
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Грузовик и мусоровоз столкнулись в Новосибирске
Информации о пострадавших нет.

Мусоровоза МАЗ и грузовик Isuzu Elf столкнулись на улице Хилокской в Новосибирске.

— Не поделили дорогу, — говорится в сообщении АСТ-54 в Телеграм.

По сообщению паблика, грузовик получил серьёзные повреждения, а МАЗ влетел в здание. Также он протаранил дорожное ограждение. Отмечается, что у грузовика Isuzu Elf согнуло кабину.

На месте аварии работают сотрудники ДПС.

В комментариях люди начали активно обсуждать происшествие.

— Мусоровоз покрепче будет.

— Кафешку разнесли.

Напомним, что не так давно массовое ДТП произошло на Бугринском мосту в Новосибирске. Пострадавших не было, но у одного из водителей отсутствовала страховка.

Ранее редакция сообщал о том, что ДТП на трассе «Новосибирск―Ленинск-Кузнецкий» унесло жизнь водителя.

Фото со страницы АСТ-54 в Телеграм.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : Хилокская мусоровоз ДТП


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