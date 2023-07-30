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Улицу Ленина в Новосибирске открыли для проезда автомобилей

  • 30/07/2023, 12:32
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Улицу Ленина в Новосибирске открыли для проезда автомобилей
Украшения полностью демонтированы.

В Новосибирске возобновили движение автомобилей по улице Ленина. Об этом на своей странице в Телеграм-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

– Улица Ленина опять открыта, лично мне жаль! – написала она.

Напомним, улица Ленина стала пешеходной с 3 июня. Предполагалось, что она будет закрыта для транспорта до 10 июля, но потом сроки сдвинули до 31 июля.

В этом году В Новосибирске второй раз проходил фестиваль цветов «Времена года». За зиму отвечал Казахстан, за весну — Китай, за лето — Россия, за осень — Армения. Всего в фестивале цветов, кроме международных мастеров, принимали участие флористы из Москвы, Мирного, Кемерова, Томска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара.

Позднее Локоть запустил в своем Телеграм-канале опрос о том, нужно ли перекрывать часть улицы Ленина для проведения праздников.

Демонтаж украшений на улице Ленина начали 24 июля. За выполнение работ мэрия города заплатила более 508 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска запустил опрос о судьбе пешеходной улицы Ленина.

Фото с Телеграм-канала вице-мэра анны Терешковой

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : улица Ленина пешеходная зона


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