Футбольный матч прервали из-за звонка о минировании в Новосибирске

Двусторонний матча команды ФК «Новосибирск» на стадионе «Заря» был прерван сообщением о минировании футбольного поля 17 января, около 12 часов дня.
Сотрудник стадиона по громкоговорителю попросил всех игроков покинуть манеж.
— Администрация спортсооружения попросила всех покинуть объект «по техническим причинам», — сообщили в Телеграм-канале футбольного клуба.
После прерванного матча команда и тренерский штаб «Новосибирска» уехали в гостиницу.
Игру перенесли на завтра, 18 января.
Ранее редакция сообщала о вынесении приговора за ложное сообщение о минировании квартиры жителю Новосибирска.
Фото, видео: Телеграм-канал ФК «Новосибирск».
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