Гадкий утенок атаковал туалеты новосибирского вуза

Туалетный вандал одного из популярных вузов Новосибирска пустился во все тяжкие после объявления вознаграждения за его поимку. Об этом сообщает паблик «Новосибирск с огоньком» в Телеграм-канале.

Ранее его похождение можно было увидеть, но теперь еще и почувствовать.

Изощренный нарушитель начал пачкать кабинки тем, что обычно смывают в унитазах. Судя по всему, делает он это в гордом одиночестве, потому что на почту попечителей НГУЭУ очевидцы не присылали никакой информации.

Напомним, что попечительский совет вуза объявил награду за поимку туалетного вандала в сумме 10 тысяч рублей. Нарушителя могут серьезно наказать за такие поступки и даже исключить из учебного заведения.