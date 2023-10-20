Рекламодателям

Гадкий утенок атаковал туалеты новосибирского вуза

  • 20/10/2023, 17:21
Автор:
Гадкий утенок атаковал туалеты новосибирского вуза
После объявления награды за поимку туалетного вандала, он стал шалить еще больше.

Туалетный вандал одного из популярных вузов Новосибирска пустился во все тяжкие после объявления вознаграждения за его поимку. Об этом сообщает паблик «Новосибирск с огоньком» в Телеграм-канале.

Ранее его похождение можно было увидеть, но теперь еще и почувствовать.

Изощренный нарушитель начал пачкать кабинки тем, что обычно смывают в унитазах. Судя по всему, делает он это в гордом одиночестве, потому что на почту попечителей НГУЭУ очевидцы не присылали никакой информации.

Напомним, что попечительский совет вуза объявил награду за поимку туалетного вандала в сумме 10 тысяч рублей. Нарушителя могут серьезно наказать за такие поступки и даже исключить из учебного заведения.

Фото со страницы паблика «Новосибирск с огоньком» в Телеграм

533

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Туалет вуз вандализм


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxRKzЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxR2JЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxRQUGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpx5meЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxQsTЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Губернатор поддержал инициативу по увековечиванию в Новосибирской области памяти павших в СВО воинов
19/10/23 11:03
Сибиряк во время выполнения боевой задачи в зоне СВО подорвался на мине и выжил
13/10/23 15:56
Крупную партию гуманитарной помощи получили волонтёры и участники СВО от Новосибирской области
13/10/23 13:15

Незаконную добычу песка обнаружило Минприроды под Новосибирском

Инспектор выехал на место по жалобе на захламление территории.
Читать далее >>

«Не нужно запутывать слухи»: глава Минприроды НСО Евгений Шестернин уверен в будущем

Чиновник прокомментировал свой неопределённый статус в правительстве региона.
Читать далее >>

В 5 раз уменьшилось количество обращений от граждан-двойников к приставам Новосибирска

Это произошло благодаря изменениям в законодательстве, позволяющим более четко определять должников, не приписывая чужие долги их однофамильцам.
Читать далее >>

Новосибирская область обходит соседние регионы по количеству туристов

За семь месяцев регион посетили более 720 тысяч туристов.
Читать далее >>

Автомобильный мост через реку Карасук обрушился в районе Новосибирской области

В результате обрушения от населенного пункта отрезана одна улица. Для проживающих на ней детей отменены занятия в школе.
Читать далее >>

Жилой район Светлый: с прицелом на будущее

Новосибирцы все чаще покупают жилье в живописных местах за пределами мегаполиса. Одним из ключевых аспектов привлекательности является развитая инфраструктура, которая создает комфортную среду для жизни.
Читать далее >>

Все пробы воздуха в зоне работы «Нео-Пака» соответствуют нормативам

Компания прокомментировала жалобы жителей на загрязнение воздуха вокруг предприятий, работающих на производственной площадке Заельцовского района.
Читать далее >>

Дочь и знакомая депутата Владимира Лаптева получили по два года условно

Приговор им вынесли за мошенничество с зарплатами помощников депутатов.
Читать далее >>

Виталий Голубенко ждет согласования в Минфине РФ

Чиновник оказался одним из четырех членов нового правительства Новосибирской области, продолжающих работать с приставкой и.о.
Читать далее >>

Самый старый медицинский долгострой сдадут в Новосибирске

Новый корпус 34 больницы начали строить еще в 90-х годах прошлого века.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Дмитрий Овчинников, публицист

Дмитрий Овчинников: Самокатам — бой, Или запретить нельзя оставить

Все прогрессивное человечество сегодня делает выбор в пользу микромобильности, а в Новосибирске горожане жалуются на мешающие им самокаты.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Промышленно-логистический парк Новосибирска больше не будет расширяться
20/10/23 17:30
Бизнес Промышленность
Гадкий утенок атаковал туалеты новосибирского вуза
20/10/23 17:21
Общество
Терминалы оплаты в Новосибирском метро не будут подстраивать под новые купюры
20/10/23 17:16
Общество
ВТБ предоставил 2,3 млрд рублей для строительства ЖК в Новосибирске
20/10/23 17:04
Недвижимость
Пьяная сибирячка получила 7 лет за смерть пешехода в Новосибирской области
20/10/23 16:48
Право&Порядок
Новосибирский блогер Богдан Киселев стрелял на Октябрьском мосту из машины
20/10/23 16:45
Город
Повторный конкурс на застройку в нижней зоне Академгородка объявит мэрия Новосибирска
20/10/23 16:26
Недвижимость
В Новосибирской области совершенствуют механизмы противодействия коррупции
20/10/23 16:06
Власть Общество
Стали известны все дефицитные специалисты в учебных организациях Новосибирска
20/10/23 15:51
Общество
«Совести у них нет!»: потерянный ребенком телефон присвоила мама его одноклассника в Новосибирске
20/10/23 15:46
Общество
Снег и похолодание придут в Новосибирск с 20 октября
20/10/23 15:16
Общество
С разработками новосибирских ученых ознакомились представители 23 предприятий Новосибирска
20/10/23 15:03
Власть Промышленность
Водители устроили стрельбу на дороге в Новосибирске
20/10/23 14:30
Происшествия
Тесты для коров и свиней изобрели новосибирские ученые при поддержке правительства региона
20/10/23 14:01
Власть Общество
В Новосибирске за девять месяцев сдано в эксплуатацию 1 млн 150 тысяч кв метров жилья
20/10/23 14:00
Недвижимость
Киллера с Ипподромской, стрелявшего в бизнесмена, вычислили по камерам видеонаблюдения
20/10/23 13:32
Право&Порядок
Незаконную добычу песка обнаружило Минприроды под Новосибирском
20/10/23 13:05
Бизнес Право&Порядок
В Краеведческом музее открывается выставка «Солнечная каллиграфия»
20/10/23 12:56
Культура
Завершается прием заявок на ежегодный конкурс эссе среди молодежи «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»
20/10/23 12:51
Бизнес
Новосибирскому Октябрьскому мосту исполнилось 68 лет
20/10/23 12:37
Город
Популярное
Главный вопрос у огородников — когда убирать и квасить капусту
20/10/23 17:51
Астролог Зараев о влиянии коридора затмений на знаки зодиака
20/10/23 12:38
Снимок зрительного нерва грызуна стал призером на конкурсе Nikon Small World 2023
20/10/23 10:13
В России могут запретить оскорбительные названия населенных пунктов
19/10/23 17:43
Подросткам хотят позволить работать на вредных и опасных производствах
19/10/23 14:22
В Госдуме разработали ряд способов компенсации советских вкладов
19/10/23 12:22
Новости компаний
ВТБ выяснил, кому чаще звонили мошенники в этом году
20/10/23 14:23
Победители «Сибирь.ПРО» посетили Центр управления сетями ПАО «Россети Сибирь» и подстанцию «Городская» в Красноярске
20/10/23 12:44
В рамках XIII «Сибирской медиа-недели» лучшие журналисты Сибири посетили спортивный комплекс «Локомотив Арена»
20/10/23 9:00
Портфель классических сбережений физлиц вырос более чем на 14% и превысил 6 трлн рублей
19/10/23 17:49
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером телевизионного конкурса «Сибирские сказки»
19/10/23 17:09
Пресс-тур лауреатов «Сибирь.ПРО» продолжился посещением одного из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири
19/10/23 13:48

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска