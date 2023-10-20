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Промышленно-логистический парк Новосибирска больше не будет расширяться

  • 20/10/2023, 17:30
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Промышленно-логистический парк Новосибирска больше не будет расширяться
ПЛП уже «выкачал» все кадры из Коченевского района, а в перспективе власти опасаются проблем с маятниковой миграцией сотрудников.

— У нас большая база — 547 площадок, которые мы предлагаем инвесторам. Они расположены по всей области. В основном инвесторы идут в Новосибирск и Новосибирский район, но по многим позициям готовы уходить и в районы, так как по некоторым параметрам там дешевле и проще организовать производство, — сообщил на встрече с предпринимателями, организованной реготделением «ОПОРЫ РОССИИ», директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

По его словам, в Новосибирске становится особенно тяжело с трудовыми ресурсами. К примеру, на предприятиях «Промышленно-логистического парка» (ПЛП) сейчас уже работают 7,5 тысячи человек. Когда запустятся все проекты, которые уже там анонсировались, на площадке будут работать 15 тысяч человек.

— Коченевский район нас уже не очень сильно любит, так как мы из него выкачали почти все трудовые ресурсы, — говорит Зырянов. — Сейчас у нас стоит задача: после заполнения ПЛП больше его не расширять. Такую задачу поставил перед нами губернатор. Будем ставить вокруг города новые точки, чтобы сократить маятниковую миграцию и чтобы люди могли работать рядом с домом.

Стоит отметить, что маятниковая трудовая миграция  является одной из самых серьезных проблем современных городов, в том числе Новосибирска. Отсутствие хорошей работы рядом с домом вынуждает горожан искать ее в других районах, что приводит к образованию колоссальных пробок: утром люди едут на работу через весь город, а вечером возвращаются.

― В ТОСЭР «Линево» и «Горный» мы также принципиально не заводим крупных резидентов ― только малый и средний бизнес, так как трудовые ресурсы в этих населенных пунктах ограничены, ― добавил Зырянов.

По его словам, в ТОСЭР «Линево» сегодня 4 резидента, в ТОСЭР «Горный» ― 5.

Стало известно, кто создает особую экономическую зону в Новосибирске

Стало известно, кто создает особую экономическую зону в Новосибирске

Напомним, ряд производств планируют запускать резиденты Промышленно-логистического парка. Например, запуск крупного склада Wildberries приведет к созданию в регионе 7500 новых рабочих мест.

В сентябре на форуме «Инпарк-2023» стало известно, что рядом с ПЛП ООО «Северный парк «Развитие» будет сформирована особая экономическая зона. В ходе реализации проекта планируется создать еще 4,5 тысячи рабочих мест.

— По факту сейчас Новосибирск с трех сторон — юга, востока и запада — обеспечен индустриальными парками. Еще 10 лет назад предположить такое было невозможно, — говорил на форуме «Инпарк-2023» министр экономического развития Лев Решетников министр.

ПЛП создан в 2007 году по инициативе правительства Новосибирской области и Агентства инвестиционного развития, находится в 12 км от Новосибирска. Площадь парка ― 1059 га, с учетом территории перспективного развития ― 2000 га, отмечается на сайте ПЛП. Как уточняется на сайте парка, к продаже предлагаются еще 7 участков.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском планируют построить российско-китайский индустриальный парк, а также индустриальный технопарк в формате light industrial в районе ОбьГЭС. Под Бердском запланировано создание Южного ПЛП.

Иллюстрация с сайта ПЛП

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : промышленно-логистический парк Опора России маятниковая миграция Александр Зырянов


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