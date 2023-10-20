Терминалы оплаты в Новосибирском метро не будут подстраивать под новые купюры

Новосибирцы не могут оплатить проезд в метро новыми пятирублевыми бумажными купюрами. Их просто не принимают терминалы. Об этом сообщает КП-Новосибирск.

Для того, чтобы выяснить, будет ли решаться эта проблема, издание обратилось в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска.

Там пояснили, что терминалы принимают бумажные купюры в 50, 100 и 500 рублей. Но введенные в этом году бумажные купюры номиналом в 5 и 10 рублей технически не могут быть приняты в качестве оплаты. Старые терминалы их не признают.

В планах метрополитена пока нет задачи обновлять оборудование, поэтому, уважаемые читатели, запасайтесь мелочью или транспортными картами.

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