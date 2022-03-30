Галина Сергеева стала заместителем Председателя Правления Банка Уралсиб

В Банке Уралсиб Галина Сергеева с 2018 года, возглавляла в банке службу риск-менеджмента. С 2021 года – осуществляет руководство деятельностью блока управления рисками банка. C 1 апреля 2021 года – член Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Галина Сергеева окончила Московский инженерно-физический институт (МИФИ) и получила квалификацию экономиста-математика по специальности «математические методы в экономике».

Свою карьеру она начала в АО «Райффайзенбанк» с должности младшего аналитика и за восемь лет прошла путь до главного риск-менеджера, старшего вице-президента управления кредитных рисков розничного и малого бизнеса. Во время работы в АО «Райффайзенбанк» Галина Сергеева курировала проект по переходу банка на расчет величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов, отвечала за разработку моделей оценки кредитного риска по сегментам розничного и малого бизнеса, а также участвовала в ключевых проектах по вопросам риск-менеджмента. В 2018 году работала в Raiffeisen Bank International AG в Вене.