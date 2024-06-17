«Гарантировал поступление»: жертвами чиновника-маньяка стали 11 студенток политехнического вуза

В Алтайском крае начался суд над одним из самых кровавых серийных убийц нынешнего столетия. Экс-российского чиновника Виталия Манишина, обвиняемого в жестоких расправах над 11 женщинами, окрестили «барнаульским маньяком». Свое смертоносное турне душегуб начал в конце 90-х. Годами изверг оставался безнаказанным и даже умудрился стать чиновником. Задержать его удалось только спустя 34 года после «почина».

Первой жертвой Виталия Манишина стала 17-летняя Людмила Обидина, с которой он и его друзья познакомились на автобусной остановке в Зеленой Дубраве Родинского района 16 сентября 1989 года. Знакомство молодые люди отмечали в лесополосе на окраине села, где выпивали и веселились.

Уединившись с девушкой, 19-летний Манишин попытался силой добиться близости, однако, та оказала сопротивление. За что и поплатилась жизнью: рассвирепевший монстр набросился на свою жертву и задушил ее. Придя в себя и поняв, что натворил, Манишин избавился от тела, закопав его неподалеку.

По милицейским сводкам Обидина проходила как без вести пропавшая. По горячим следам правоохранители опросили компанию, с которой погибшую видели в последний раз, в том числе и Манишина. Никто из молодых людей подозрений у оперов не вызвал.

А ровно через год скелетированные останки пропавшей девушки были найдены в лесу местным жителем.

Между тем, душегуб устраивал свою жизнь и наслаждался свободой. Закончив местный техникум по специальности ветеринар, Манишин женился и по распределению переехал в село Шадрино Калманского района, где устроился работать на ферму. Вскоре у супругов родились две дочери.

Однако отношения между мужем и женой не складывались и они развелись.

Как объяснили следователям родственники семьи, она была интеллигентной и начитанной, а он деревенский мужик, которому необходим был секс. Постоянные склоки и скандалы в паре привели Виталия в постель другой женщины — коллеги по работе. Недавно овдовевшая Татьяна Лопина с распростертыми объятиями приняла Манишина. А уже через пару лет Виталий устроился заместителем главы районной администрации.

В июне 1999-го пропала 22-летняя Чодураа Ооржак, приехавшая из Тувы поступать в вуз Барнаула. Ее тело милиционеры нашли в том же лесу, где были обнаружены останки Людмилы Обидиной.

В июле того же года в краевой столице бесследно исчезает Светлана Филипченко — девушка приехала из Новосибирска поступать в политехнический.

Как говорят сами оперативники, занимавшиеся расследованием серии преступлений, в те годы в городе часто пропадали люди — бывало, по 4-5 в день, но большинство из них через некоторое время возвращались. Поэтому пропажа двух девушек не вызвала особого резонанса: была надежда, что они объявятся так же, как и остальные.

Однако уже в 2000-м в Барнауле бесследные исчезновения абитуриенток самого престижного в крае университета — АлтГТУ участились. В тот год поступало рекордное количество вчерашних выпускников школ — порядка 8000 человек. Приемная комиссия работала в две смены ежедневно. В университете была настоящая суматоха.

После того, как за лето 2000-го пропали сразу 7 девушек, для оперативников стало очевидно, что они имеют дело с «серийником». Прокурор Алтайского края возбудил уголовное дело.

Под подозрение оперативно-следственной группы попали десятки мужчин. Среди них оказался 45-летний продавец обуви Александр Анисимов. Студенты указали на него, отметив, что «этот мужчина» приставал к молодым девчонкам во дворе вуза. Долгое время задержанный отрицал свою причастность к исчезновениям девушек, но в итоге признался. А во время следственного эксперимента покончил с собой на глазах у милиционеров, выбросившись из окна девятиэтажки.

Следствие снова зашло в тупик, а студентки вуза продолжили пропадать.

Последней, одиннадцатой жертвой маньяка, стала 17-летняя Ксения Киргизова — дочь влиятельного барнаульского бизнесмена. К поискам ребенка отец подключил все свои связи и даже объявил вознаграждение за информацию о ее местонахождении. Девочка погибла 15 августа 2000 года.

По городу поползли слухи о том, что в Барнауле орудует серийный маньяк. В милиции эту информацию сначала опровергали. Отрабатывалась версия, что все пропавшие девушки стали жертвами банды сутенеров, которая в тот период активно промышляла в регионе. Похищенных увозили в Новосибирск, забирали у них документы и сдавали в бордель. Следователи предполагали, что один из членов ОПГ как-то связан с АлтГТУ, либо имеет сообщника среди сотрудников университета. Душегуба пытались поймать на живца, но операция результатов не дала.

Более 30 лет эти преступления оставались нераскрытыми. В прошлом году следователи СК и оперативники уголовного розыска краевого МВД вновь вернулись к материалам «висяка». Экспертиза показала, что ДНК Виталия Манишина совпадает с биоматериалами, которые были в деле об убийстве одной из девушек. Тогда следователи вновь опросили свидетелей. Доказательства причастности Виталия Манишина к убийствам студенток были очевидные. Его задержали в мае 2023 года.

— Он обвиняется в совершении преступлений по статьям «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием» и «Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием, а также с целью скрыть другое преступление», — пояснили в Следственном управлении Алтайского края.

На первых же допросах экс-чиновник признался в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году и в подробностях описал, как расправился с ней. А через месяц душегуб неожиданно для всех заявил: это он — тот самый «барнаульский маньяк», который 23 года назад убил пятерых абитуриенток политехнического вуза. Вскоре Манишин сознался еще в четырех расправах в сибирском университете.

— Следователями установлено, что Манишин на своем автомобиле марки ВАЗ 2106 приезжал к АлтГТУ с целью завести знакомства с абитуриентками и студентками для интимных отношений. Присматриваясь и наблюдая за девушками в корпусе у информационных стендов либо около здания, он завязывал с ними разговор. Манишин представлялся человеком, имеющим связи и способным решить проблемы, связанные с поступлением в учебное заведение и дальнейшим обучением в нем. Путем обмана он убеждал девушек проследовать за ним и сесть в машину. Обвиняемый вывозил жертв в Калманский район в безлюдные места и после изнасилования в салоне автомобиля душил руками, ремнем безопасности или брючным ремнем. Тела потерпевших злоумышленник скрывал в околках на территории района, в том числе рядом с местами убийств, маскируя их ветками, — рассказали в СК по Алтайскому краю.

Сам изверг пояснил следователям, что первую свою жертву убивать не хотел — отказом в близости она разозлила и разбудила в нем зверя. Остальных девушек он убивал осознанно и хладнокровно: приезжал к «политеху» на своей машине, подолгу наблюдал за абитуриентками, выбирая жертву.

— Я представлялся им как человек, который имеет возможность решить вопрос гарантированного стопроцентного поступления на любой факультет. Я не искал никаких других вариантов, потому что это срабатывало, — рассказал Манишин в суде, когда его арестовывали.

Следователями также была установлена причастность к убийствам и изнасилованиям двух женщин 27-и и 25-и лет, пытавшихся трудоустроиться в высшее и средне-специальное учебные заведения. А в июле 2000 года, находясь в здании Алтайского государственного аграрного университета, Манишин познакомился с 53-летней матерью абитуриентки, пообещав решить вопрос с поступлением дочери в обмен на вознаграждение.

— С целью завладения денежными средствами потерпевшей он обманом отвез ее за пределы жилого сектора Барнаула, где состоялась передача ему денег в сумме 9000 рублей, после чего убил женщину, задушив фрагментом веревки, — сообщили в СК.

С участием барнаульского монстра следователями были проведены проверки показаний на месте, в ходе которых он подробно описывал обстоятельства изнасилований и убийств своих жертв, а также места сокрытия тел.

— Проведены многочисленные допросы как самого обвиняемого, так и свидетелей из числа студентов, абитуриентов, сотрудников приемных комиссий вузов периода совершения преступлений, а также допросы жителей Калманского и Родинского районов, где проживал и работал фигурант. Проведена очная ставка, множество судебных экспертиз, установлен и изъят автомобиль, на котором Манишин передвигался и совершал убийства, а также иные следственные и процессуальные действия, результаты которых пополнили доказательственную базу. Объем уголовного дела составил 69 томов, — добавили в ведомстве.

Во время следственного эксперимента под видеозапись безжалостный монстр показывает оперативникам, как он расправлялся с жертвами: накидывает на шею манекена веревку и туго ее затягивает.

— Она однозначно была мертва. — Это вы по каким признакам к таким выводам пришли? — Я прощупал пульс — пульса не было, дыхания тоже.

Не смотря на железобетонные доказательства вины Манишина в чудовищных преступлениях, родные не верят в его причастность и считают, что показания из него «выбили».