«Искитимцемент» завершил подготовку к строительному сезону – 2024

На предприятии выполнены все плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Так, в цехе «Сырьевой» завершился капитальный ремонт сырьевых мельниц № 2 и 6, в цехе «Обжиг» – ремонт вращающихся печей № 6, 7 и 9. В помольном подразделении проведены пусконаладочные работы на новом редукторе компании CGC (КНР) главного привода цементной мельницы № 3, завершен капитальный ремонт цементной мельницы № 5.

В целях выполнения планов по перевозке сырья и готовой продукции приобретены и введены в эксплуатацию фронтальный погрузчик LGCE L975F и два самосвала HOWO T5G для перемещения полуфабриката цемента между цехом «Помол» и площадкой складирования. В ближайшее время будут запущены в эксплуатацию четыре новых седельных тягача с полуприцепами-цистернами для перевозки готовой продукции. Таким образом, количество заводских цементовозов увеличится до 25, что позволит в ходе строительного сезона обеспечить надежную и своевременную доставку продукции на строительные площадки.

В ЗАО «Чернореченский карьер» (дочернее общество АО «Искитимцемент») поступил бульдозер тяжелого тягового класса «Четра» Т-35.02. Машина, предназначенная для проведения горных работ, приобретена в рамках инвестиционной программы компании.

В АО «Искитимцемент» завершен масштабный проект по технологическому присоединению к электросетям АО «РЭС», предусматривающий реконструкцию внутриплощадочных электрических сетей напряжением 3 кВ с переводом на 6 кВ. Его реализация положительно сказалась на работе технологического оборудования предприятия. Помимо этого, удалось значительно уменьшить эксплуатационные затраты, улучшить условия труда персонала. Финансовые вложения составили около 830 млн рублей с НДС.

В рамках программы повышения экологической эффективности, являющейся неотъемлемой частью комплексного экологического разрешения, реализован масштабный инвестиционный проект – третий из шести запланированных. Напомним, 24 апреля торжественно введен в эксплуатацию новый рукавный фильтр на колосниковом холодильнике вращающейся печи № 7. Принятые меры позволяют предприятию существенно сократить воздействие на окружающую среду. После установки современного рукавного фильтра за колосниковым холодильником плановое снижение выбросов неорганической пыли, содержащей от 20% до 70% диоксида кремния SiO2, составит около 99%. Общая стоимость проекта – около 350 млн рублей с НДС.

Продолжается монтаж автоматической измерительной системы контроля выбросов на дымовых трубах вращающихся печей с выводом информации в общий онлайн-доступ. После ее ввода в эксплуатацию любой желающий сможет оценить эффективность работы газоочистных установок завода в режиме реального времени. В настоящее время ведется опытно-промышленная эксплуатация.

Во втором полугодии 2024-го планируется ввести в эксплуатацию сепаратор на цементной мельнице № 5, что позволит дополнительно производить 65 500 тонн сепарированного цемента в месяц. За счет этого АО «Искитимцемент» сможет расширить ассортимент выпускаемой продукции и удовлетворить растущий спрос на бездобавочный высокомарочный цемент, произведенный в замкнутом цикле.