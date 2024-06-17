Уровень воды в Оби может превысить критические отметки

После аномальных ливней сброс воды в нижний бьеф водохранилища увеличат на 200 ±100 м³/с.
По информации Верхне-Обского бассейнового водного управления, это приведет к повышению уровня реки Обь до критических отметок и выше.
— Возможно подтопление садово-дачных участков, расположенных в пойменной части реки Обь, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Так, например, подтоплено может быть до 20 садовых участков в СНТ Советского района.
По словам замначальника ГУ МЧС по области Евгения Лебедева, на данный момент затоплено 6 приусадебных участков в Сузунском районе и 9 дачных участков в СНТ Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что вторая волна паводка приближается к Новосибирску.
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