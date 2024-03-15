«Гастроинкубатор» Новосибирска посетили студенты из 35 стран мира

Сегодня школу кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатор» Новосибирска посетили 55 иностранных делегатов Всемирного фестиваля молодежи ― студенты из 35 стран: Сербия, Словакия, Узбекистан, Таджикистан, Гватемала, Пакистан, Перу, Грузия, Зимбабве, Камерун, Демократическая Республика Конго, Мексика, Гондурас, Кения, Малайзия, Уганда, КНДР, Эквадор, Бразилия, Ботсвана, Камбоджа, Великобритания, Аргентина, Египет, Молдова, Шри-Ланка, Эфиопия, Ирландия, Казахстан, Индонезия, Йемен, Армения, Кыргызстан.

— Мы пригласили ребят отправиться в увлекательное и вкусное путешествие во времени, в гастрономический тур, наполненный самобытными сибирскими вкусами и преданиями старины глубокой. Через необычные вкусы и яркие впечатления мы погрузили их в историю нашей сибирской земли и познакомили с ее гастрономическими традициями, — рассказала Infopro54 председатель правления «Федерации рестораторов и отельеров Сибири» («ФРиО Сибири»), сооснователь школы для рестораторов и кулинаров «Гастроинкубатор» Галина Ильина.

Шеф-повар «Гастроинкубатора» Николай Ильин презентовал ребятам локальную Ново-Сибирскую кухню и провел для них мастер-класс «Родная кухня» по приготовлению блюд региона. Величественный карп в меду, кассоле из краснозерского гуся, перепечи, рваная говядина с луковым вареньем, капустный хлеб, груздянка, картофельные клецки с жареными огурцами, «теща» ― рулет из куриной мякоти с картофельными клецками, соусом из полбы и полентой из ячневой крупы. На десерт были поданы кулейки со смородиной и творогом, запеченные яблоки, фаршированные брусникой.

— На мой взгляд, ребята получили не только гастрономическое удовольствие, но и большой заряд бодрости и положительных эмоций. Они приобрели ценный опыт в приготовлении аутентичных Ново-Сибирских блюд, а в подарок увезут с собой во все уголки мира календарь с рецептами этих блюд, специально для этого случая переведенный на английский язык, — говорит Галина Ильина.

В мастер-классе принимал участие московский ресторатор Дмитрий Левицкий с программой «Гастротур» телеканала «Пятница».

— Приезжая к нам, гость ищет не только новые впечатления, но и новые вкусы. Сегодня у нас есть потрясающие возможности для открытия своих региональных, сибирских вкусов. Русская гастрономическая культура будет прирастать Сибирью, — сказал Николай Ильин.

Участникам фестиваля и команде телеканала «Пятница» предложили вернуться в Новосибирск летом 2024 года на гастротуристический фестиваль «В Сибири ― ЕСТЬ!».

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи, организованный по указу президента РФ Владимира Путина, проходил в начале марта на федеральной территории «Сириус».

Всемирный фестиваль молодежи — масштабное молодежное событие в мире, его основной целью является развитие международного молодежного сотрудничества.

По окончании основной программы 2 тысячи иностранных участников отправились в путешествие по России.