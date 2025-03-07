Гастрольный тур оркестра и хора musicAeterna пройдет в Новосибирске

ВТБ окажет поддержку юбилейному турне коллектива Теодора Курентзиса в Новосибирске. С 8 по 19 марта гастроли охватят пять российских городов, играющих важную роль в истории коллектива: Красноярск, Новосибирск, Пермь, Москву и Санкт-Петербург. Зрителям будут представлены знаковые произведения мировой классики, в том числе Вторая симфония Малера и Девятая симфония Брукнера.

По словам старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой, банк поддерживает инициативы, популяризирующие классическое искусство и делающие его более доступным. Турне предоставляет возможность услышать шедевры в исполнении оркестра в разных уголках страны. В рамках проекта «Музыкальное измерение» резиденты musicAeterna подбирают музыкальные произведения, по-новому раскрывающие изобразительное искусство. Завершением тура станет лекция в Эрмитаже 29 марта.

Тур начнется 8 марта в Красноярске, 10 марта оркестр выступит в Новосибирске, где началась его история. 12 марта концерт пройдет в Пермском театре оперы и балета, а 14 и 15 марта – в Большом зале консерватории в Москве. Финальные выступления пройдут в Санкт-Петербурге: 17 марта – в Большом зале филармонии, а 20 марта – в Лахта Холле с Девятой симфонией Брукнера.

С 2019 года резиденцией musicAeterna является Дом Радио в Санкт-Петербурге, который сейчас реконструируется. Окончание работ запланировано на конец 2026 года.

Справка: Созданный в 2004 году под управлением дирижера Теодора Курентзиса, оркестр и хор musicAeterna дебютировали с концертом 31 января 2005 года. Этот российский ансамбль, пользующийся огромным спросом, неустанно раздвигает горизонты своего творчества, охватывая как академическую классику, так и современную музыку. Коллектив регулярно принимает участие в известных международных фестивалях и выступает на самых престижных концертных площадках по всему миру.

29 марта в Атриуме Главного штаба Эрмитажа пройдет совместная лекция Эрмитажа и musicAeterna. В качестве спикеров выступят Константин Зенкин, проректор по научной работе Московской консерватории, и Михаил Дединкин, куратор экспозиции, посвященной Каспару Давиду Фридриху.