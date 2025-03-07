Глава СКР Бастрыкин отреагировал на историю с нелегальным хостелом в Новосибирске

После жалоб жителей Новосибирска на незаконный хостел с маргиналами, который расположился с ними по соседству, Следственный комитет региона начал проверку.

— В социальных медиа сообщается, что в многоквартирном доме по улице Виктора Уса города Новосибирска организован незаконный хостел, где проживают асоциальные личности. По данному факту организована процессуальная проверка (статья «Халатность»), — говорится в сообщении российского ведомства.

Напомним, незаконную ночлежку для «страждущих» организовали в ЖК «Акатуйский». По словам жильцов многоквартирника, сюда заселяются наркоманы и алкоголики на реабилитации, а также те, кто недавно вернулся из мест не столь отдалённых.

— Бесконечно пьяные люди, антисанитария. Мы боимся выходить-заходить в подъезд. Страшно за детей, — говорят жильцы высотки.

Новосибирцы уверяют, что постояльцы ведут асоциальный образ жизни. В злосчастной квартире, где поселились непрошенные гости, стоят двухъярусные кровати. Всего в ночлежке, как правило, обитает порядка 15-20 человек. Местные не исключают, что среди них есть люди, находящиеся в розыске, причастные к совершению преступлений.

«Сердобольная» женщина, организовавшая приют для «обездоленных» жалобы и просьбы жильцов дома игнорирует. Отчаявшиеся люди обратились за помощью в Русскую Общину.

Глава Центрального аппарата СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву доложить о ходе процессуальной проверки.

Ранее редакция сообщала о том, что жильцы высотки на улице Петухова пожаловались на маргиналов, оккупировавших их подъезд. Ими оказались постояльцы хостела-нелегала, который организовала собственница одной из квартир. На жалобы новосибирцев правоохранительные органы отреагировали только после вмешательства Русской Общины. Ночлежка была ликвидирована.