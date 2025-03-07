Таксисты ожидают повышения спроса и цен к 8 марта в Новосибирске

Уже днем 7 марта спрос на такси начал заметно расти. В это время горожане понемногу разъезжаются с работы или отправляются за город. Самый пик спроса придется на вечер предпраздничного. После 18-00 горожане будут активно докупать подарки в магазинах, а позже возвращаться с корпоративов. Спрос на такси в это время будет до 20% выше, чем в обычную пятницу. Такими данными поделились аналитики Яндекс Go.

— Утреннего часа пик 8 марта не бывает, так что съездить за цветами или в магазин выгоднее всего до 10 утра. Днем спрос на такси также будет умеренным, а цены зачастую без повышающего коэффициента. Вечером 8 марта число желающих совершить поездки на такси начнет расти с 17:00 и вечером будет на 15% выше, чем обычно в субботу. Увеличенный спрос на такси сохранится до позднего вечера 8 марта, — уточнили аналитики.

Повышенный спрос на услугу такси скажется и на механизме формирования цен. В праздничные дни традиционно стоимость в приложении по одному маршруту меняется сильнее, чем в обычные будни. Самые большие перепады цен наблюдаются при заказе такси от крупных торговых центров, популярных кафе и ресторанов. Как показали наблюдения за последние несколько лет, чек поездки на такси в вечернее время 7 и 8 марта выше примерно на 10-20%. Среди прочего, на формирование цены влияют погодные условия, объем спроса и число водителей на линии в месте заказа такси.

Ранее редакция сообщала о том, что такси становится для новосибирцев непозволительной роскошью.