Маршрутка с пассажирами на ходу загорелась в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирск маршрутка с пассажирами внутри вспыхнула во время движения.
Инцидент произошел на Бердском шоссе утром 8 мая.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.
— На ликвидацию пожара ушло 5 минут. 14 человек эвакуировались из горящего транспорта самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало, — рассказали в региональном ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске у маршрутки № 63 на ходу отвалилось заднее колесо и влетело во встречный автомобиль. Пассажиры «травмированного» микроавтобуса спешно покинули салон. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.
Источник фото: ГУ МЧС по НСО, видео: Телеграм-канал «АвтоБердск-плюс»
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