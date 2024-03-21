Мэрия нашла инвесторов на три комфортные остановки в Новосибирске

В мэрии Новосибирска подведены итоги очередного конкурса по модернизации остановок. Претенденты заявились на 3 комфортных остановочных павильона, в нагрузку к которым они должны будут установить еще 11 остановочных навесов.

— Во всех случаях право заключить инвестиционный договор получил единственный участник, подавший заявку на участие в конкурсе, — отметили в мэрии Новосибирска.

Право на создание и размещение торгового павильона в пределах остановочного пункта «Кафе «Лада» на ул. Бориса Богаткова выиграло ООО «НИЛ». Также победитель должен установить 3 остановочных навеса. Объем инвестиций в проект – 4,5 млн рублей, в том числе в остановочные навесы не менее 1,8 млн руб.

В двух конкурсах выиграла компания ООО «Гранит». По каждому она должна установить павильон и навес в пределах остановочного пункта «Ж/м Станиславский». Всего по договору компания должна установить по 4 навеса по каждому договору. Общий объем инвестиций в каждый проект — 5,6 млн рублей, в том числе в остановочные навесы не менее 2,3 млн.

Восемь остановочных навесов будут размещены в пределах остановочных пунктов, наименование и адресные ориентиры которых будут указаны при заключении инвестиционного договора с победителями. По итогам реализации инвестиционного договора в собственность инвестора поступает павильон для оказания услуг дорожного сервиса, в муниципальную собственность — остановочные навесы.

Ранее редакция сообщала о том, что на конкурс выставлено 8 комфортных остановок.