Участники Первомайского ОПГ похитили 20-летнего парня в центре Новосибирска

Очередное криминальное ЧП произошло в столице Сибири.

Вечером 18 июля на улице Советская в Железнодорожном районе города 10 человек похитили молодого мужчину. Все это происходило под прицелом камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как группа молодых людей в шортах выбегает из припаркованной у здания иномарки, а через несколько секунд силой заталкивает туда худощавого парня. Водитель жмет на газ и машина уезжает.

– Фигуранты увезли потерпевшего в неизвестном направлении, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Очевидцы этих разборок сообщили о случившемся в полицию. На розыск преступников и их местонахождение были ориентированы все силовые ведомства.

― Благодаря координированным действиям правоохранителей удалось найти и задержать причастных в одном из дворов Первомайского района. По факту возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение. Меру пресечения изберут в ближайшее время, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Сейчас оперативники делают все возможное, чтобы установить место нахождения жертвы преступления. Следователи допрашивают подозреваемых и особо не разглашают детали уголовного дела.

― Предварительно известно, что все фигуранты ― молодые участники Первомайского ОПГ. Причины похищения еще точно не установлены. Предполагаемым потерпевшим стал 20-летний местный житель, который, возможно, был должен большую сумму денег, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона

Ранее редакция сообщала о том, что за похищение женщины ее экс-бойфренд с друзьями отправились в колонию в Сибири.